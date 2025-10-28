Ricardo Moreno impulsa el uso del FAISMUN para mantenimiento de infraestructura en Toluca

Durante su visita al Congreso de la Unión, el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, presentó una propuesta técnica para que los municipios puedan destinar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura pública.

El alcalde se reunió con la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, y con el Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, a quienes les entregó la propuesta y coincidieron en brindar el apoyo necesario al primer edil toluqueño para que esta iniciativa se convierta en realidad por el bienestar de la población.

Asimismo, la Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario Morena y Diputada Federal, Gaby Jiménez, destacó que el alcalde se encuentra entre los ediles con mayor aprobación del país, pues con su estrategia en menos de un año ha reducido la violencia y la inseguridad en Toluca en más de un 25%, por lo que la bancada Morenista, del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo apoyan su propuesta.

Moreno Bastida recibió el respaldo de las y los diputados Mónica Álvarez, Luis Miranda, Maribel Villegas, Bety Milland, Sergio Mayer, Aniceto Polanco, Diana Karina Barreras, Gabriela Jiménez, Jessica Ramírez, Elda Castillo, María Luisa Mendoza, Arturo Tapia, Juan Carlos Varela, Julio Gutiérrez Bocanegra, Gilberto Herrera, Jazmín Villanueva, Claudia Garfias, Leide Avilés Domínguez y Alma Rosa de la Vega, por mencionar algunos.

En conferencia de prensa, el alcalde explicó que el desgaste natural que sufren las calles, caminos, edificios y espacios de servicio público hace indispensable contar con recursos federales para su conservación, a fin de asegurar su buen funcionamiento, seguridad y durabilidad. Sin embargo, los lineamientos actuales del FAISMUN solo permiten aplicar estos fondos en la creación de nueva infraestructura, dejando fuera el mantenimiento de la ya existente.

El Presidente Municipal destacó que esta limitante afecta directamente a los gobiernos locales, pues en el caso de Toluca, los recursos propios representan únicamente el 28% del presupuesto total, lo que restringe la capacidad para atender de forma preventiva la infraestructura urbana, ya que dichos recursos deben destinarse a múltiples obligaciones.

Actualmente, los lineamientos del FAISMUN establecen que los municipios deben enfocar su inversión en obras de agua potable, drenaje, electrificación, caminos rurales, mejoramiento de vivienda y senderos seguros, priorizando zonas de atención prioritaria. Esto deja sin posibilidad de uso del fondo a una gran parte de los territorios municipales donde la infraestructura ya existente se encuentra deteriorada, afectando directamente la movilidad, la conectividad y el desarrollo económico y social de las comunidades.

Ante esta situación, el alcalde sostuvo una mesa de trabajo con diputados federales, en la que propuso modificaciones al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y ajustes a los lineamientos del FAISMUN, para permitir que los municipios destinen parte de estos recursos al mantenimiento de la infraestructura municipal, incluyendo vialidades, inmuebles de servicio público y acondicionamiento de espacios físicos.

“La infraestructura también se cuida, no solo se construye. Conservar lo que ya tenemos es una forma responsable y eficiente de generar progreso”, afirmó Ricardo Moreno durante el encuentro, al destacar que el objetivo es garantizar el buen estado de los activos públicos y elevar la calidad de vida de la población.

La propuesta presentada plantea, además, elevar del 60 al 70 por ciento el porcentaje permitido para obras de incidencia complementaria, e incorporar el mantenimiento como un concepto explícito dentro del catálogo de acciones financiables por el fondo. También considera incluir el acondicionamiento de espacios físicos municipales como una acción elegible con impacto directo en la mejora de los servicios públicos y la atención ciudadana.

Ricardo Moreno subrayó que la iniciativa beneficiaría no solo a Toluca, sino a todos los municipios del Estado de México y del país, al fortalecer la capacidad de gestión local, fomentar el uso eficiente de los fondos federales y priorizar la seguridad, funcionalidad y durabilidad de la infraestructura pública.

