Titular del DIF ordena crimen de alcalde

Johnny René “N”, exdirector del DIF en Pisaflores, al ser detenido en Querétaro el viernes pasado junto a Hannia “N”.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) presentó ante un juez al director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Pisaflores, Johnny René “N”, como el autor intelectual del asesinato del presidente municipal Miguel Bahena.

Miguel Bahena, presidente municipal de Pisaflores, fue asesinado de cinco balazos la noche del lunes pasado mientras llegaba a su domicilio ubicado en la comunidad de La Estancia.

Junto al director del DIF también fueron presentados ante un juez César “N”, como autor material; Rubén “N”, así como Hannia “N”.

El Tip: Miguel Bahena fue asesinado la noche del lunes pasado al llegar a su casa, donde dos personas a bordo de una moto lo esperaban y le dispararon al menos cinco veces.

De acuerdo con reportes locales, la defensa de Johnny solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo cual la audiencia de vinculación a proceso se programó para el 30 de octubre.

Las indagatorias establecen que el presidente municipal de Pisaflores, Miguel Bahena, se reunió con su hermano por la tarde y posteriormente se dirigió a su casa, lugar en el que ya lo esperaban dos sujetos a bordo de una motocicleta para matarlo. En dicha reunión habría participado Johnny René “N”.

La detención de César Rubiel “N”, señalado como autor material, reveló que Johnny René había orquestado el asesinato debido a que tenía conflictos con el hermano del alcalde.

Johnny René “N” fue detenido en el estado de Querétaro mientras viajaba acompañado por Hannia “N”, cuando elementos de la policía estatal les cerraron el paso y los detuvieron.

Ambos fueron imputados por el delito de portación ilegal de arma de fuego, al encontrarles los elementos una pistola sin los documentos que acreditaran su posesión legal.

La muerte de Miguel Bahena ocasionó una ola de reclamos y condenas por el asesinato. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al cual pertenecía el alcalde, exigió justicia.