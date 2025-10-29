Azucena Cisneros invita al Festival Cultural 2025 ‘El Viento nos Une’.

Cerca de mil artistas, en su mayoría de Ecatepec, participarán en el Festival Cultural 2025 “El Viento nos Une”, que se realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre en más de 50 plazas públicas recuperadas por el gobierno municipal.

“Este evento es parte fundamental de nuestra estrategia de seguridad, que busca recuperar los espacios públicos y atender las causas que generan violencia en nuestro municipio”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien invitó a la población a asistir al Festival, que será 100 por ciento familiar, gratuito y tendrá 80 elencos, en su mayoría de artistas ecatepenses.

Agregó: “El Festival evoca nuestro pasado y nos convoca a pensar en el futuro, será un evento monumental lleno de música y de muchas otras expresiones culturales. Tendremos documentales, un desfile en honor al Dios Ehécatl, teatro en nuestros pueblos, talleres de papalotes, ofrendas comunitarias y pintura de murales en vivo”.

Cisneros Coss reiteró que la cultura juega un papel fundamental, ya que promueve la paz y “un espacio tomado por la ciudadanía, un espacio recuperado para la alegría y la fiesta, es un espacio que le quitamos a la delincuencia”.

Dijo que el festival se desplegará a lo largo de cuatro días en múltiples sedes, algunas de ellas emblemáticas, como la explanada de San Cristóbal, el Puente de Fierro y los pueblos originarios, así como en más de 50 plazas públicas recuperadas.

Benjamín González Pérez, responsable del Festival, expresó que “toda Ciudad debería tener un festival cultural anual, uno que evoque su pasado, que alimente sus prácticas culturales y que convoque a sus mejores personajes para pensar el futuro”.

Comentó que para algunas ciudades, como Ecatepec, que enfrentan diversos estigmas, la realización de una fiesta pública segura y gratuita resulta una necesidad urgente.

Subrayó que la festividad colocó en el centro de su acción la metáfora del viento, así como la relación de Ecatepec con el mítico dios Ehécatl; “nos referimos a ese viento que nos arrebata el sombrero por sorpresa, que hace volar a los papalotes y revolotear los reguiletes”, señaló.

Enfatizó que todas las actividades serán gratuitas, pues “la gratuidad no es una concesión, es un derecho de acceso a la cultura (…), que no es un privilegio, sino un derecho que hay que garantizar. En nuestra estrategia de pacificación de la ciudad, la cultura juega un papel importante e insistiremos en una solución integral que incluye las causas”.

El Festival Cultural iniciará el próximo 30 de octubre con la inauguración de la librería “Misael Núñez Acosta”, ubicada a un costado de la explanada municipal, y posteriormente se efectuará el desfile inaugural, del Puente de Fierro al palacio municipal, con la intervención de artistas que participarán en el evento.

Cisneros Coss recordó que “la seguridad somos todos”, por lo que invitó a no llevar bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas, así como objetos que representen riesgo, como patinetas, botellas, armas o cinturones con hebillas.

“En Ecatepec, desde el primer día, hemos declarado que nos estamos uniendo distintos sectores, cerrando filas por una Cultura de Paz”, señaló.

Intervendrán importantes artistas, como Luis Pescetti, Salón Victoria, Ganja, Los Dandys, Jezzy P., Insulini y Los Askis, entre muchos otros. La cartelera completa está disponible en las redes sociales del gobierno municipal.

