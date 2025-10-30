Activista trans de Oaxaca está desaparecida

Ficha de búsqueda de la activista, difundida en Oaxaca.

La activista trans, María Mendoza Lucas desapareció el lunes pasado; la última vez que fue vista estaba en el estado de Puebla, de acuerdo con organizaciones y colectivos de Oaxaca.

La Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas para el Estado de Oaxaca señaló, en una ficha de búsqueda, que la defensora de 31 años desapareció en Puebla el 27 de octubre, y que la última vez que fue vista públicamente vestía una blusa color verde, pantalón de mezclilla color negro, tenis negros y gorra roja.

Organizaciones y colectivos exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca y al gobierno del estado su búsqueda inmediata y eficaz.

El Tip: La Comunidad Trans por Nuestros Derechos Humanos en Oaxaca (KOSUB) pidió que la búsqueda sea apegada a derechos humanos y con perspectiva de género.

La asociación civil Educa destacó la participación de María en diversas causas sociales en Oaxaca, como es el caso de la lucha en favor de los defensores mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón.

De igual forma, el colectivo Acompañamiento Jurídico y Psicológico por la Dignidad Disidente (Cojudidi) dijo que María ha participado en acciones contra la gentrificación, por lo que “su labor la ha expuesto a múltiples riesgos que se agravan por su identidad de género”.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México también se sumó a la exigencia de búsqueda inmediata y en vida, con “enfoque diferencial y perspectiva de género”, de la defensora del territorio. “Exigimos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, al Gobierno del Estado y a las autoridades federales activar de forma inmediata la búsqueda en vida, conforme al Protocolo Homologado de Búsqueda, asegurando una coordinación interinstitucional efectiva”, señaló.

También pidieron garantizar medidas de protección para defensoras trans y personas de la diversidad sexual en contextos de riesgo.

Finalmente, subrayaron que la desaparición forzada es “una grave violación a los derechos humanos y un mecanismo para silenciar la defensa del territorio, la cultura y la vida”.