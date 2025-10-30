Ahorcan por 2.º día entradas a la CDMX; abren negociación

CARRILES CENTRALES y laterales del Periférico Norte, en dirección al sur, a la altura del parque Naucalli, cerrados ayer por los inconformes; sólo dejaron un carril abierto y varios conductores quedaron atrapados

Por segunda vez en tres días, la Zona Metropolitana del Valle de México fue blanco de manifestantes que protestan contra las determinaciones de política pública del Gobierno del Estado de México.

En esta ocasión, cientos de transportistas, acompañados por comerciantes y operadores de pipas de agua, se concentraron en tres puntos con la intención de llegar a los alrededores de Palacio Nacional, en un intento por plantear sus demandas directamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Los puntos bloqueados fueron Periférico Norte, frente al Parque Naucalli; en la autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 41, y en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro, en la caseta de cobro de Tepotzotlán.

La caravana estaba integrada por más de 2 mil 500 vehículos, entre operadores de transporte público, taxis de sitio, taxis de aplicación, gruyeros y comerciantes.

El Dato: La Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas del Estado de México y CDMX (ACME) aseguró que más de 3 mil unidades participaron en la movilización.

Desde el parque Naucalli, en Naucalpan, la presidenta de la Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas del Estado de México y CDMX (ACME), Gabriela Torres, mencionó que la manifestación sería indefinida y que se encontraban listos ante cualquier acción que decidieran tomar las autoridades capitalinas en su recorrido hacia el Zócalo.

Aseguró que se concentrarían más de 3 mil transportistas y comerciantes en contra de una supuesta fabricación de delitos por parte de la fiscalía mexiquense, aunque no dio a conocer a qué delitos se refería.

La dirigente añadió que la protesta es porque están “hartos de la fabricación de delitos por parte de la fiscalía mexiquense”, por lo que pidió no más fabricación de carpetas de investigación sin evidencias y sin legalidad.

“Hoy estamos alzando la voz; basta de que al transportista se le impute lo que la legalidad no compete. Tenemos más de 3 mil unidades y estamos en espera del arribo de muchos más”, dijo, en entrevista en el lugar.

Cerca de la una de la tarde, en Periférico Norte, tras concentrarse frente al parque Naucalli, los transportistas instalaron un bloqueo parcial, afectando los carriles centrales y laterales hacia la Ciudad de México, mientras algunas caravanas avanzaron hacia el centro, por lo cual la circulación vehicular se vio lenta y con cortes.

Por la tarde, se movilizaron a lo largo del Periférico, pero al llegar a la altura de la avenida Río San Joaquín, fueron frenados por elementos de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México, quienes les impidieron avanzar.

En conferencia de prensa, la presidenta de ACME justificó que los bloqueos no fueron culpa de su gremio, sino de la autoridad por no dejarlos avanzar hasta la Ciudad de México.

“Nosotros no somos quienes estamos bloqueando las avenidas, nosotros somos los que dimos libre acceso al parque vehicular; es la autoridad quien ha bloqueado y que no nos dejó llegar hasta este punto, no nos permitieron llegar hasta la Ciudad de México para pedir el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo.

Mencionó, sin embargo, que ya se encontraban en mesas de diálogo con las autoridades del Estado de México y federales para poder tratar los temas por los cuales se manifestaron, aunque no ofreció más detalles.

A la protesta de los agremiados de ACME no se sumaron los integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), quienes el martes por la noche confirmaron la suspensión temporal de un megabloqueo que habían anunciado para realizarse ayer mismo, en el que se esperaba la participación de más de 5 mil operadores en vialidades que conectan con el Estado de México. En este caso, se encuentran negociando con autoridades de la Ciudad de México por el tema de un ajuste tarifario.

Sin embargo, a las acciones de los transportistas se sumó una nueva jornada de protestas de los piperos de agua, que el lunes pasado desquiciaron de igual manera vialidades principales de la zona metropolitana.

Los piperos volvieron a mostrar su rechazo al operativo Operación Caudal, en el cual, el pasado 24 de octubre, la Fiscalía General del Estado de México realizó despliegues operativos simultáneos en 48 municipios del Edomex para intervenir 189 pozos y tomas de agua relacionados con la extracción, sobreexplotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal del líquido.

Ayer, los operadores de pipas bloquearon dos arterias principales del Estado de México. Sus manifestaciones fueron realizadas sobre la autopista México-Querétaro, en la caseta de cobro de Tepotzotlán, y también en la carretera México-Pachuca.

En la autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 41, se reportó un cierre total en ambos sentidos debido a la presencia de un grupo de manifestantes que colocaron sus unidades atravesadas sobre la vía.

Este hecho generó un severo embotellamiento que afectó incluso los accesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde decenas de viajeros quedaron varados.

En la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de cobro de Tepotzotlán, los manifestantes ocuparon varias líneas de la caseta, permitiendo el paso únicamente por un carril, lo que provocó severas afectaciones vehiculares tanto hacia la Ciudad de México como rumbo a Querétaro.

Los manifestantes pidieron a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dejarlos trabajar, a pesar de las ilegalidades mencionadas.

Denunciaron que, luego de la protesta realizada el lunes pasado, la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) se había comprometido a garantizarles el abasto de líquido para que pudieran continuar brindando el servicio a comunidades que carecen de red hidráulica, pero eso no ocurrió, dijeron, lo que derivó en la nueva protesta.