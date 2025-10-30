Delfina Gómez entrega apoyo económico y despensas a más de tres mil mujeres del Edomex.

En un acto de justicia social, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez benefició a más de tres mil mujeres del norte del Estado de México con la entrega de tarjetas del programa Mujeres con Bienestar, despensas y aparatos funcionales.

“En el Gobierno del Estado de México respaldamos a nuestras mujeres con políticas sociales transformadoras; el programa Mujeres con Bienestar es una política orientada a cambiar las condiciones de vida de miles de mujeres que históricamente han sido excluidas”, afirmó la Mandataria mexiquense.

Los apoyos se dieron a habitantes de Aculco, Acambay, Chapa de Mota, Jilotepec, Polotitlán, Soyaniquilpan, Temascalcingo y Villa del Carbón: Con Mujeres con Bienestar se entregaron mil 300 tarjetas. Con Alimentación para el Bienestar se otorgaron 4 mil canastas a 2 mil beneficiarias. Además, con Servir para el Bienestar se dieron sillas de ruedas y andaderas a personas con problemas de movilidad.

Mujeres con Bienestar llega a los 125 municipios para elevar el ingreso económico de mexiquenses de 18 a 59 años, con un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos; mientras que las despensas de Alimentación para el Bienestar benefician a personas de 50 a 64 años.

Juan Carlos González Romero, Secretario del ramo, anunció que, a las 650 mil mexiquenses que cuentan con la tarjeta Mujeres con Bienestar se les otorgará servicio de telefonía e internet gratuito.

A este evento asistieron Valeria Cruz Olvera, Angélica Colín Pacheco, Edgar Plaza Barrera, Verónica Moreno Martínez y Ofelia Antonio Sandoval, presidentas y presidente municipal de Aculco, Acambay, Morelos, Temascalcingo y Villa del Carbón, respectivamente; así como María Luisa Mendoza Mondragón, Diputada Federal.

