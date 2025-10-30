Detienen al propietario de crematorio irregular de mascotas y una mujer en Othón P. Blanco.

La Fiscalía General del Estado informó la captura de Guillermo Alejandro “N” y Briseidy “N”, por su probable relación en hechos posiblemente constitutivos de delitos contra el medio ambiente y fauna, así como fraude a víctimas particulares, en este municipio.

Las primeras indagatorias apuntan que Guillermo Alejandro “N” es el propietario de un crematorio de mascotas, donde ofrecía diversos servicios, los cuales no cumplió, ya que, en lugar de incinerar a los perros, los metía en bolsas de plástico, para tirarlos en lotes baldíos, aledaños al local, entregando a los clientes, urnas con tierra, en lugar de las cenizas.

En tanto que Briseidy “N” era la encargada de recibir las transferencias bancarias de los clientes, además de realizar ceremonias con flores, incienso y velas, para despedir a las mascotas.

Luego de una inspección por parte de personal de esta Representación Social, al local del señalado, pudo constatarse que este no contaba con los permisos municipales para operar, además de que los hornos de cremación no habían sido usados, pese a que brindó servicios de incineración de mascotas con costos de entre mil 500 y 2 mil 500 pesos.

Cabe destacar, que tras las denuncias, que al momento suman 80, elementos de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Ecología y Procuraduría de Protección al Ambiente, así como del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, llevan a cabo inspecciones en tres de cuatro predios baldíos, ubicados en la colonia Barrio Bravo, donde han localizado 150 cadáveres de mascotas, que estaban en bolsas de plástico.

Este organismo autónomo continuará con las investigaciones de este caso, para procurar justicia a las víctimas defraudadas. Del mismo modo se hace un llamado a la ciudadanía que haya contratado los servicios del crematorio, para acudir a la Fiscalía a denunciar.

JVR