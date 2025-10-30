Entregan el reconocimiento Golden Deer a Rubén Rocha Moya durante Fiesta Amigos.

Durante la cena de gala de la Fiesta Amigos 2025, la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán le entregó el reconocimiento Golden Deer al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por su apoyo para la realización del evento y el empuje que siempre le da al turismo en el estado.

Gilberto Avilés, director del comité de Vuelos de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, destacó que este año especialmente ha tenido grandes retos en Mazatlán, sin embargo, han contado siempre con el respaldo del Gobierno del Estado que preside Rocha Moya.

“Entregamos este reconocimiento al jefe mayor, a quien nos da toda la ayuda, siempre está pendiente del sector turístico, quiso que hiciéramos la Fiesta Amigos sin escatimar, con todos los apoyos de todo tipo para la organización, muy pendiente del turismo, de qué está pasando con las aerolíneas, qué está pasando en el mercado nacional, en Canadá, en Estados Unidos, como podemos difundir más a Mazatlán y por supuesto a Sinaloa, a Rubén Rocha Moya, a quien le agradecemos muchísimo el apoyo que nos da, tanto a la Asociación de Hoteles de Mazatlán como también a la industria turística del centro y del norte del estado”, puntualizó.

El reconocimiento lo recibió, a nombre del gobernador, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR