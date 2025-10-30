Huixquilucan pone en marcha el operativo ‘Santos Difuntos 2025’.

Con el propósito de resguardar a las personas que participen en las distintas celebraciones con motivo del Día de Muertos en el territorio, el Gobierno de Huixquilucan pondrá en marcha el operativo “Santos Difuntos 2025”, que contará con la presencia de elementos de Seguridad Pública y Vialidad y del Sistema Municipal de Emergencias 24/7, a fin de que esta festividad transcurra con tranquilidad y en un ambiente de paz.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, dio a conocer que, desde la primera hora del viernes 31 de octubre y hasta el domingo 02 de noviembre, se desplegarán elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan por todo el territorio, especialmente, en las inmediaciones de los 19 panteones municipales y tres atrios, donde se registran grandes aglomeraciones durante estas festividades.

“Durante estas celebraciones, además de los panteones, se vigilarán otros sitios con mayor concentración de personas, tales como iglesias, centros comerciales, zonas bancarias, cajeros automáticos, espacios de recreación, vialidades principales y accesos y salidas del municipio para que las familias estén tranquilas y seguras. Asimismo, se intensificará el operativo ‘Halcón’, con la presencia de elementos en zonas habitacionales para resguardar los domicilios e inhibir el robo a casa habitación”, sentenció la presidenta municipal.

Romina Contreras destacó que, en el operativo “Santos Difuntos 2025”, participarán elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Vialidad, Seguridad Pública, del Sistema de Emergencias 24/7, así como de la Sección Especial de

Reacción Operativa (SERO), quienes recorrerán todo el municipio para auxiliar a la ciudadanía, en caso de ser necesario; además, se mantendrán los cerca de 25 operativos de seguridad que implementa cada día el Gobierno de Huixquilucan.

En tanto, el director general de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón Martínez, destacó que, como parte de este operativo, se desplegará personal de esta corporación para reforzar la vigilancia y seguridad de las familias, así como para agilizar la circulación en calles y avenidas, con el propósito de salvaguardar a quienes habitan o transitan por la demarcación.

Agregó que, desde los dos Centros de Mando que se ubican en el territorio, se realiza un monitoreo 24/7 y se refuerza la seguridad en las calles con las seis torres de videovigilancia que se despliegan por toda la demarcación, a las que se suman las más de mil cámaras de videovigilancia y los arcos lectores de placas que blindan los límites de Huixquilucan.

“Queremos que las festividades del Día de Muertos sean una convivencia segura y ordenada, por ello, invitamos a toda la población a mantener las medidas de seguridad y, en el caso de los automovilistas, a manejar con precaución, sobre todo, en zonas donde hay más afluencia de peatones. Sepan que habrá un gran despliegue en todo el municipio y nosotros estaremos pendientes para cuidar a la población y auxiliarlos, en caso de requerirlo”, dijo.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos (55) 3605 1439, (55) 3605 1440, (55) 3605 1441, (55) 5290 6064 y (55) 8284 2237 del Centro de Mando de Huixquilucan, o al (55) 5949 3799 de la Coordinación Municipal de Protección Civil; así como realizar reportes a través de la aplicación para teléfonos móviles SayVU, disponible en los sistemas Android y iOS.

JVR