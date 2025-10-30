Inician investigación por ataque contra elementos de la Guardia Nacional en Guerrero; hay un detenido.

La Fiscalía de Guerrero inició una carpeta de investigación por una agresión armada registrada este jueves en contra de elementos de la Guardia Nacional, en la localidad de Los Espinos, municipio de Teloloapan.
Como resultado de este hecho, fueron localizados los cuerpos sin vida de dos presuntos agresores del sexo masculino y se logró la detención en flagrancia de un adolescente, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica conforme a derecho.
En el lugar, personal de esta Fiscalía, en coordinación con fuerzas federales, aseguró:
- Tres fusiles tipo AK-47
- Tres fusiles tipo AR-15
- Una escopeta
- Un arma corta
- Diversos cargadores y cartuchos
- Una camioneta marca Nissan, tipo NP300
- Equipo táctico
“La Fiscalía General del Estado de Guerrero reitera su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con el combate a los grupos generadores de violencia que atentan contra la seguridad de la ciudadanía”, indicó la institución en un comunicado.
JVR