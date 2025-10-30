Marina del Pilar preside instalación de los Consejos de Paz en Baja California.

En sintonía con las acciones para fortalecer el tejido social que impulsa la Secretaría de Gobernación Federal, estableciendo espacios de articulación, diálogo y colaboración ciudadana, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presidió la instalación del Consejo Estatal de Paz, así como los correspondientes consejos para cada municipio de la entidad.

En su calidad de presidenta de dicho Consejo, la mandataria estatal tomó protesta a quienes formarán parte de este mecanismo, en el que participarán funcionarios de la administración estatal, alcaldes y alcaldesas, legisladores locales, así como representantes de instituciones educativas y religiosas.

“Es un honor para mí tomar protesta a tanta gente comprometida con este mensaje y con la paz de nuestro país y en la entidad. Seguiremos construyendo un estado seguro para las familias, ya que nuestro único compromiso es con el pueblo de Baja California, con su paz y con la justicia”, externó.

Indicó que, a través de esta acción coordinada con los tres niveles de gobierno, se consolidará una estrategia integral para fortalecer la convivencia y el desarrollo social, así como el sentido de pertenencia, los niveles de confianza y la participación comunitaria.

Además, puso en contraste que mientras el combate a los delitos es una labor cotidiana, la atención a las causas es un ejercicio que toma más tiempo, al ser parte de un proceso transformador para fomentar valores, que ahora contará con el respaldo de los Consejos Municipales de Construcción de Paz, en alianza con los sectores educativo, social, civil y público.

Instalamos los Consejos de Paz y Justicia en Baja California, para fortalecer el tejido social desde lo más valioso que tenemos: nuestras comunidades y particularmente en cada municipio.



La paz se construye todos los días, escuchándonos, participando y trabajando, para que cada… pic.twitter.com/mnBz9TZj7i — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) October 30, 2025

“La paz no se impone, la paz se construye. Agradezco mucho el apoyo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y sé que por instrucción de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum se sigue fortaleciendo la paz todos los días en nuestro país”, externó Ávila Olmeda.

Por su parte, la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación Federal, Clara Luz Flores Carrales, señaló que a través de dichos consejos se atiende la política pública que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, siguiendo la premisa del segundo piso de la Cuarta Transformación para la construcción de paz en el país.

Precisó que la instalación de los consejos es el paso mediante el que se dará continuidad a lo realizado previamente a través de las Mesas de Paz, estableciendo acciones concretas para atender comportamientos sociales negativos y así evitar la incursión de las personas en actos delictivos.

Mientras tanto, el titular de la Secretaría General de Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, aseguró que este evento simboliza la voluntad compartida de construir una Baja California más justa, solidaria y en paz, con una visión centrada en los conceptos de justicia, bienestar y derechos humanos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR