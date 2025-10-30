Oaxaca festeja el Día de Muertos con Verbena Popular Xandú.

Entre flores de cempasúchil, el inconfundible olor a copal y música tradicional; el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, junto a la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano; compartieron con cientos de personas chocolate, café, pan y tamales en la Verbena Popular Xandú.

En este encuentro realizado en calles aledañas al Zócalo capitalino, las y los asistentes locales, turistas nacionales e internacionales disfrutaron de la historia, cultura y color de una de las tradiciones más enigmáticas de México.

De esta manera, el Mandatario estatal invitó a las personas a disfrutar de las diversas actividades programadas en el marco del Día de Muertos “La fiesta más viva de todas”, como el Altar Monumental y la recreación de la Tumba Fría o Tumba 1 de San Pablo Villa de Mitla, instalados en el patio central de Palacio de Gobierno.

“La verbena es compartir y estar con la familia, en Oaxaca celebramos a lo grande con gastronomía oaxaqueña y estamos contentos de hacerlo en unión”, afirmó.

Jara Cruz recorrió los 38 stands instalados en las calles: Carlos María Bustamante, Valerio Trujano, Vicente Guerrero y Ricardo Flores Magón; en los cuales diversas dependencias del Gobierno del Estado compartieron alimentos.

Las personas también pudieron apreciar la magna decoración y luces que engalanan el primer cuadro de la ciudad capital, que expresa la cosmovisión oaxaqueña respecto en esta fecha que rinde homenaje a las personas que han trascendido.

Juntos a cientos de familias oaxaqueñas y visitantes, compartimos chocolate, pan, y más platillos tradicionales de las ocho regiones en la #VerbenaPopular Xandú, en una celebración del pueblo y para el pueblo.



La #LaFiestaMásVivaDeTodas se disfruta con orgullo, mostrando la… pic.twitter.com/MeG0RY5WXB — Salomón Jara Cruz (@salomonj) October 31, 2025

JVR