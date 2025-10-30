Sinaloa, entre las 5 entidades con mayor crecimiento económico en México.

Sinaloa se consolidó como una de las entidades con mayor dinamismo económico del país al registrar un crecimiento de 2.8% en el primer semestre de 2025, frente al promedio nacional de 0.4%, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con este desempeño, el estado se ubicó en el quinto lugar a nivel nacional.

El secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, destacó la relevancia de estos resultados para la economía del estado y su impacto en las familias sinaloenses.

“Esto expresa, por un lado, el trabajo de las y los sinaloenses y, por otro, el compromiso del gobierno del estado de seguir trabajando por afirmar la construcción de un entorno que facilite el desarrollo productivo, el fortalecimiento del empleo y las distintas actividades que supone la dinámica de la economía”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Para fortalecer el tejido social Marina del Pilar preside instalación de los Consejos de Paz en Baja California

En tanto, durante el segundo trimestre de 2025, Sinaloa registró un crecimiento de 2.3%, colocándose como la sexta entidad con mayor incremento del país. El secretario agregó que “el crecimiento del sector primario, con un aumento muy significativo de 32.5% en el segundo trimestre, y el comportamiento diverso de los sectores secundario y de servicios reflejan la identidad, el esfuerzo y la resiliencia de las distintas actividades económicas de nuestro estado”.

Asimismo, en el primer trimestre de 2025, Sinaloa lideró el crecimiento económico nacional con un aumento de 9.5% respecto al cierre de 2024, y un crecimiento anual de 4.0% frente al mismo periodo del año anterior, según datos del INEGI.

Estos resultados reflejan el cumplimiento de la estrategia trazada en el Plan Estatal de Desarrollo de Sinaloa, que establece como meta mantener la variación porcentual del PIB estatal por encima de la media nacional, evidenciando el compromiso del Gobierno de Rubén Rocha Moya con un crecimiento económico estable y el bienestar de las familias sinaloenses.

El ITAEE mide trimestralmente la evolución de la actividad económica de cada entidad, integrando diversos sectores productivos. Los resultados del primer semestre destacan la solidez y estabilidad de la economía sinaloense, reafirmando la capacidad del estado para mantenerse competitivo a nivel nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR