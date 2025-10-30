Promueven el campo de Aguascalientes

Tere Jiménez promueve desarrollo agropecuario

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo un encuentro con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Uruguay, Luis Alfredo Fratti Silveira, y con el embajador de la República de Uruguay en México, Santiago Wins Arnabal

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, ayer, en reunión con funcionarios uruguayos.
La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, ayer, en reunión con funcionarios uruguayos. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo un encuentro con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Uruguay, Luis Alfredo Fratti Silveira, y con el embajador de la República de Uruguay en México, Santiago Wins Arnabal, con quienes dialogó sobre el modelo agropecuario que se impulsa en Aguascalientes y la posibilidad de desarrollar algunos proyectos conjuntos en esa materia.

Durante el encuentro que se realizó en el Palacio de Gobierno, Tere Jiménez habló sobre los programas y acciones que se promueven en el campo de Aguascalientes; destacó los avances que se tienen en la consolidación del Distrito de Riego 001 y el impulso que se da a la tecnificación y modernización en los procesos de producción.

También comentó que, en apoyo a los agroproductores locales, en Aguascalientes se cuenta con el Seguro Agrícola Catastrófico para proteger las cosechas, y el Agrocrédito, para financiar a la industria con una tasa preferencial del 7 por ciento, entre otras cosas.

TE RECOMENDAMOS:
Las auditorías son entregadas por informes especiales por parte de la ASF.
Exhibe mal manejo de recursos que recibe de la Federación

ASF halla anomalías por 110.4 mdp en Nayarit y corrupción en licitaciones

“Gracias a ello, los productos de Aguascalientes están en los primeros lugares a nivel nacional: tenemos segundo lugar en producción de guayaba; tercero en carne de pollo, cilantro y maíz forrajero; cuarto en lechuga; quinto en uva; sexto en ajo; séptimo en brócoli, coliflor y fresa; y octavo en espárragos”, destacó.

La gobernadora de Aguascalientes y los funcionarios uruguayos acordaron fortalecer las relaciones entre ambas regiones, a fin de concretar algunos proyectos de cooperación e intercambio comercial en temas de agricultura y desarrollo rural, especialmente en materia de vitivinicultura, lácteos y productos cárnicos.

En la reunión, también estuvieron presentes Carlos María Onetto Barrabino, cónsul honorario de Uruguay en el estado de Aguascalientes; Isidoro Armendáriz García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado de Aguascalientes (Sedrae); Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes, y Miguel Muñoz de la Torre, director general de Planeación de la Sedrae.

Posteriormente, la comitiva uruguaya y funcionarios de la Sedrae realizaron un recorrido en la empresa Valle Redondo para conocer sus procesos de producción en la elaboración de vinos y jugos; además, realizaron una visita de campo en el Distrito de Riego 001 para observar el proceso de tecnificación, reconversión de cultivos y agricultura protegida.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
La grabación muestra imágenes de los internos, acompañados por mujeres.
Presuntamente organizada por un recluso

Indagan fiesta con mujeres en penal