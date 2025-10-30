Tere Jiménez promueve desarrollo agropecuario

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo un encuentro con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Uruguay, Luis Alfredo Fratti Silveira, y con el embajador de la República de Uruguay en México, Santiago Wins Arnabal, con quienes dialogó sobre el modelo agropecuario que se impulsa en Aguascalientes y la posibilidad de desarrollar algunos proyectos conjuntos en esa materia.

Durante el encuentro que se realizó en el Palacio de Gobierno, Tere Jiménez habló sobre los programas y acciones que se promueven en el campo de Aguascalientes; destacó los avances que se tienen en la consolidación del Distrito de Riego 001 y el impulso que se da a la tecnificación y modernización en los procesos de producción.

También comentó que, en apoyo a los agroproductores locales, en Aguascalientes se cuenta con el Seguro Agrícola Catastrófico para proteger las cosechas, y el Agrocrédito, para financiar a la industria con una tasa preferencial del 7 por ciento, entre otras cosas.

“Gracias a ello, los productos de Aguascalientes están en los primeros lugares a nivel nacional: tenemos segundo lugar en producción de guayaba; tercero en carne de pollo, cilantro y maíz forrajero; cuarto en lechuga; quinto en uva; sexto en ajo; séptimo en brócoli, coliflor y fresa; y octavo en espárragos”, destacó.

La gobernadora de Aguascalientes y los funcionarios uruguayos acordaron fortalecer las relaciones entre ambas regiones, a fin de concretar algunos proyectos de cooperación e intercambio comercial en temas de agricultura y desarrollo rural, especialmente en materia de vitivinicultura, lácteos y productos cárnicos.

En la reunión, también estuvieron presentes Carlos María Onetto Barrabino, cónsul honorario de Uruguay en el estado de Aguascalientes; Isidoro Armendáriz García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado de Aguascalientes (Sedrae); Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes, y Miguel Muñoz de la Torre, director general de Planeación de la Sedrae.

Posteriormente, la comitiva uruguaya y funcionarios de la Sedrae realizaron un recorrido en la empresa Valle Redondo para conocer sus procesos de producción en la elaboración de vinos y jugos; además, realizaron una visita de campo en el Distrito de Riego 001 para observar el proceso de tecnificación, reconversión de cultivos y agricultura protegida.

JVR