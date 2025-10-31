Detienen a seis policías de Tabasco por presuntos vínculos con el grupo delictivo ‘La Barredora’

Las autoridades detuvieron a seis elementos de la SSPC sospechosos de proteger al grupo delictivo ligado al CJNG.

Seis elementos activos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco fueron detenidos el viernes 31 de octubre durante un operativo realizado en las instalaciones de la corporación, por su presunta relación con el grupo delictivo conocido como “La Barredora”.

El operativo se llevó a cabo en el complejo de la SSPC en Villahermosa, durante el cambio de guardia, y estuvo a cargo de agentes de investigación estatales y federales en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Los policías fueron trasladados a la sede de la Fiscalía para rendir declaración y enfrentar los señalamientos que los relacionan con actividades ilícitas.

Las investigaciones apuntan a que los seis agentes estarían vinculados con la red de protección institucional que facilitó la operación de La Barredora en la entidad. Este grupo criminal ha sido identificado por las autoridades como responsable de delitos como extorsión, secuestro y narcotráfico, además de mantener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las detenciones se produjeron pocos días después del arresto de Leonardo Arturo Leyva Ávalos, exdirector general de la Policía Estatal de Tabasco, acusado de colaborar con el mismo grupo delictivo.

Su captura derivó en una serie de operativos internos para detectar posibles complicidades dentro de la estructura de seguridad pública del estado.

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, confirmó que el operativo forma parte de una estrategia integral de depuración institucional. “Nadie está por encima de la ley. Quien haya traicionado la confianza ciudadana enfrentará las consecuencias”, declaró al ser consultado sobre el caso.

Fuentes oficiales indicaron que existen más órdenes de aprehensión pendientes contra otros elementos de la corporación, algunos de los cuales habrían evadido la acción de la justicia.

Estas acciones se suman a la reciente captura del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, señalado por las autoridades como presunto líder de La Barredora.

Las investigaciones en curso buscan esclarecer el grado de infiltración del grupo dentro de las instituciones policiales y restaurar la confianza en las fuerzas de seguridad del estado.

