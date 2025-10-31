Endurecen en Edomex penas a montachoques

El Congreso del Estado de México aprobó una reforma para castigar con mayor severidad, con hasta 24 años de prisión, a quienes intencionalmente provoquen un incidente de tránsito con el propósito de obtener un beneficio económico indebido mediante amenazas o engaños, simulando ser víctimas del siniestro, en un fenómeno conocido como montachoques.

Los legisladores determinaron tipificar como extorsión este delito, con lo que a partir de noviembre de este año los montachoques serán considerados como una práctica que se va a sancionar con mayor rigor, pues además de las penas carcelarias más elevadas, las multas irán de 10 mil y hasta 500 mil pesos.

Antes de los cambios, el Código Penal establecía penas de entre 8 y 12 años de prisión y de mil a mil 500 días de multa para este ilícito.

La reforma para modificar el Código Penal estatal prevé una agravante que duplica las penas cuando el delito se cometa en perjuicio de personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad, con lo cual se alcanzarían penas de hasta 24 años, así como 3 mil días de multa.

El autor de la iniciativa, el diputado Octavio Martínez Vargas, explicó que en los últimos años se ha registrado un incremento en dicha actividad delictiva, perpetrada por grupos organizados.

En el contenido del dictamen se menciona que, “en diversas circunstancias, estas prácticas han puesto en riesgo la integridad física y económica de las personas afectadas, lo que ha generado una creciente preocupación en la ciudadanía, especialmente en las zonas urbanas donde estos hechos son más recurrentes”.

Es por ello que esta iniciativa no sólo busca disuadir estas conductas delictivas mediante “mecanismos jurídicos claros y efectivos, sino también fortalecer un modelo de seguridad vial basado en la prevención, la transparencia y el acceso equitativo a la justicia”, indica el texto de la reforma.