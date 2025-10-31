Indagan fiesta con mujeres en penal

La grabación muestra imágenes de los internos, acompañados por mujeres.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla abrió una investigación derivada de varios videos difundidos en los que se observa a reclusos en una presunta fiesta con mujeres y alcohol dentro del penal de San Miguel.

En un comunicado, la dependencia indicó que “la institución mantiene una política de cero tolerancias a cualquier conducta que contravenga la normatividad penitenciaria o vulnere los procesos de reinserción social”.

De acuerdo con medios locales, la fiesta habría sido organizada por el recluso Marco Antonio “N”, conocido como ‘El Pavón’, considerado de alta peligrosidad y presunto líder del autogobierno en el interior de ese centro penitenciario.

El video fue difundido el pasado 28 de octubre en la cuenta de Facebook “San Miguel Puebla” y se observa cómo varios reos conviven con mujeres mientras aparentemente consumen cerveza.

En su comunicado, Seguridad Pública dijo que serán aplicadas las sanciones administrativas y penales correspondientes, tanto al personal involucrado como a las personas privadas de la libertad que pudieran haber participado.

“Es importante subrayar que estos hechos no representan la totalidad del sistema penitenciario en Puebla, donde diariamente se realizan acciones orientadas a la seguridad, la reinserción y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como jornadas de salud o la modernización e instalación del sistema de videovigilancia”, refirió.