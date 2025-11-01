Asesinan a Carlos Manzo: salen a la luz VIDEOS del ataque armado contra el alcalde en Uruapan

Tras el ataque armado en el que fue asesinado presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, han circulado diversos videos sobre la agresión, ocurrida este sábado 1 de noviembre durante un festival por el Día de Muertos.

El violento hecho ocurrió después de las 20:00 horas en la explanada de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en la zona centro del municipio, donde el alcalde encabezó la inauguración el decimoctavo Festival de Velas.

“Esperemos que disfruten esta convivencia en familia. Darles la más cordial bienvenida a todos los visitantes que vienen de otros países, de otros estados de la República, de otros municipios del estado de Michoacán y, desde luego, muy bienvenida nuestra gente querida del pueblo de Uruapan. Que Dios bendiga a este hermoso pueblo y que disfruten de este Festival de Velas. Bendiciones a todo Uruapan“, dijo previo al encendido.

Con un menor en brazos, el edil también ofreció declaraciones a la prensa, para luego recorrer la explanada rodeado de una multitud, mientras asistentes encendían velas de forma simultánea, con fuegos artificiales y música tradicional de fondo.

Fue en ese momento en el que ocurrió el homicidio. Seis disparos rompieron el ambiente festivo y desataron el pánico entre los asistentes. De acuerdo con autoridades estatales y federales, tres personas participaron en el ataque directo: una de ellas, presuntamente responsable de las detonaciones, fue abatida en el lugar, mientras que las otras dos fueron detenidas.

Minutos después, comenzó a circular en redes sociales un video en el que se escuchan múltiples detonaciones y se observa a la gente correr y tirarse al suelo para resguardarse.

En otros clips, que por su naturaleza explícita no serán compartidos en esta nota, muestran a paramédicos mientras realizan reanimación cardiopulmonar al edil, para luego trasladarlo de urgencia a un hospital a bordo de una ambulancia.

Mientras tanto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, se encuentra en Uruapan para coordinar acciones de seguridad con agentes de la Guardia Nacional.

A su vez, el fiscal estatal, Caros Torres Piña, detalló que el agresor abatido no llevaba consigo alguna identificación y que en la escena fue asegurada una pistola calibre 9 milímetros y se localizaron siete casquillos percutidos.

En un mensaje en video, añadió que también resultó herido el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, quien se encuentra fuera de peligro. Agregó que la Fiscalía General de Michoacán inició una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.

