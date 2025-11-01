Nombran en Morelos al nuevo titular de Secretaría de Gobierno

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, anunció este viernes la designación de Édgar Maldonado como nuevo titular de la Secretaría de Gobierno del estado, en sustitución de Juan Salgado Brito.

En su cuenta oficial de X, la mandataria estatal escribió que Maldonado, quien desempeñó hasta el 29 de octubre como fiscal general del estado, es “un servidor público con visión y resultados, cuyo liderazgo fortalecerá la gobernabilidad y seguridad en Morelos, pilares fundamentales de la transformación de nuestro estado”.

A través de un comunicado, Maldonado Ceballos afirmó que, en cumplimiento de las instrucciones de la gobernadora, impulsará un trabajo cercano con los municipios, sociedad civil, partidos políticos e instituciones, con el objetivo de garantizar un diálogo permanente y gobernabilidad para las familias de Morelos.

La prioridad de su gestión, indicó el funcionario, será fortalecer el trabajo conjunto dentro de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, con la finalidad de consolidar los avances alcanzados en la materia gracias al trabajo del Ejecutivo estatal, autoridades federales y municipales.

“Yo asumo esta responsabilidad con total compromiso; así actuaré todos los días, con profesionalismo y honestidad hacia las y los morelenses”, expresó.

El secretario de Gobierno morelense destacó la base institucional que dejó su antecesor, Juan Salgado Brito, que representa un legado que se consolidará a través de esfuerzos firmes y resultados.

Maldonado Ceballos agradeció la confianza de la gobernadora para formar parte de su administración y reiteró su disposición de mantener una conducción política responsable y cercana a la ciudadanía.

Asimismo, señaló que el 29 de octubre del presente año presentó ante el Congreso local su renuncia como titular de la Fiscalía General del Estado, para concentrarse plenamente en atender las necesidades y prioridades de Morelos desde la Secretaría de Gobierno.

“Desde cualquier espacio donde sea útil y se me necesite estaré trabajando incansablemente por el bien de nuestro estado. Asumo esta responsabilidad como un mandato institucional, no personal: servir con responsabilidad, profesionalismo y compromiso”, concluyó.