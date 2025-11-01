Partido Verde celebra su Asamblea Estatal en San Luis Potosí rumbo al 2027

PVEM llevó a cabo su Asamblea Estatal San Luis Potosí con la presencia de Ricardo Gallardo Cardona.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) llevó a cabo con su Asamblea Estatal 2025 en San Luis Potosí, un evento que reunió a las principales figuras del partido, para consolidar su estructura política y reafirmar su liderazgo en la entidad.

Durante la ceremonia y con votación unánime, se eligieron a los integrantes de las plantillas, entregando las constancias y se tomó protesta de ley a Delegadas y Delegados Nacionales, Consejeras y Consejeros Estatales, así como a los integrantes de la Comisión Estatal de Honor y Justicia.

Se celebró en privado la instalación del consejo político estatal que estará en funciones durante los próximos tres años.

El evento contó con la presencia del gobernador Ricardo Gallardo Cardona; la senadora Ruth Miriam González Silva; el senador Gilberto Hernández Villafuerte; así como diputadas y diputados federales, locales.

A la Asamblea Estatal del PVEM asistió el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. ı Foto: Cortesía

Arturo Escobar y Vega, diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del PVEM en la Cámara de Diputados, en su función de escrutador, hizo constar la legalidad del proceso del partido.

Además tomó protesta a Ignacio Segura Morquecho quien resultó electo como titular de la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el estado de San Luis Potosí.

Consejo Político Estatal del PVEM en San Luis Potosí

Ricardo Gallardo Cardona, Ruth Miriam González Silva, Gilberto Hernández Villafuerte, José Luis Fernández Martínez, J. Guadalupe Torres Sánchez, Juan Ignacio Segura Morquecho, Juan Manuel Navarro Muñiz, Ma. Leonor Noyola Cervantes, Araceli Martínez Acosta, Diana Ruelas Gaytán, Dulcelina Sánchez de Lira, Eloy Franklin Sarabia, María Graciela Gaytán Díaz, Virginia Zúñiga Maldonado y Yahaira Martínez Martínez.

Delegados a la Asamblea Nacional del PVEM

Alejandro García Moreno, Araceli Martínez Acosta, Dulcelina Sánchez de Lira, Eusebia Meave Galván, Gilberto Hernández Villafuerte, Héctor Serrano Cortés, J. Guadalupe Torres Sánchez, José Francisco Reyes Novelo, Juan Ignacio Segura Morquecho, José Luis Fernández Martínez, Juan Manuel Navarro Muñiz, Luis Enrique Hernández Segura, Luis Fernando Gámez Macías, María Dolores Robles Cháirez, María Graciela Gaitán Díaz, Ma. Leonor Noyola Cervantes, Mayra Dolores Cornejo Escamilla, José Ricardo Gallardo Cardona, Ruth Miriam González Silva, Sonia Mendoza Díaz, Virginia Zúñiga Maldonado, Yahaira Martínez Martínez y Yasmin Yohana Luna Barrios.

Comisión Estatal de Honor y Justicia

Ana Sofía Aguilar Rodríguez, Carlos Alfonso Mexquitic Vargas, Luis Felipe Castro Barrón, María Leticia Vázquez Hernández y Mariel de los Ángeles Peralta Medina.

Durante su intervención, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó: “En el Partido Verde hemos logrado fundar y hacer un mejor futuro para todas las familias, un partido de equilibrios para todas y todos. Aquí están quienes trabajan por el partido día a día, son el alma, el motor de la locomotora que nos va a llevar al triunfo en el 2027″.

“A esos personajes que cambiándose de partido pretenden hacerse pasar por el cambio, les queremos decir: el cambio somos nosotros y seguiremos siéndolo”, continuó en su mensaje. “Contamos hasta hoy con 602 mil afiliados, nuestra meta es de un millón y lo vamos a lograr”, añadió.

“Las encuestas serias nos dan un 48 por ciento de preferencias, y vamos a seguir trabajando incansablemente por que siga el cambio y vamos a ganar” Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí



PVEM realiza Asamblea Estatal rumbo a las elecciones de 2027. ı Foto: Cortesía

En entrevista, Ignacio Segura Morquecho, secretario general del PVEM en San Luis Potosí, agradeció a la militancia y a la estructura territorial que todos los días sale a las calles a escuchar y atender las necesidades de la población.

“Mujeres, jóvenes, adultos mayores… todas y todos forman parte del proyecto Verde. Nuestro compromiso es seguir construyendo un mejor San Luis Potosí, desde el territorio, con cercanía y resultados”, expresó.

En su Asamblea Estatal 2025, el Partido Verde en San Luis Potosí dejó claro que es una fuerza política que avanza con paso firme hacia el 2027, respaldado por una estructura comprometida y un liderazgo que ha sabido transformar el estado con resultados.

El PVEM en San Luis Potosí ratificó su compromiso de seguir siendo el movimiento de las causas, de la conciencia y de los valores, donde todas y todos avanzan con el objetivo de un estado más fuerte, más justo y con futuro verde.

cehr