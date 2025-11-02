Hidalgo, listo para recibir al Séptimo Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos

Del 13 al 16 de noviembre, Real del Monte y Pachuca, Hidalgo, serán sede del Séptimo Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, evento que busca resaltar la identidad, el trabajo y el orgullo de las comunidades que impulsan el desarrollo turístico, económico y social de México.

Por primera vez, la inauguración se realizará en un Pueblo Mágico, el 13 de noviembre a las 19:00 horas en Real del Monte, con una gran verbena popular. A partir del 14 de noviembre, las actividades continuarán en el Recinto Ferial de Pachuca, donde se llevará a cabo el corte de listón y un recorrido por los pabellones.

El gobernador Julio Menchaca Salazar destacó que “el turismo como motor del desarrollo económico ha sido una política de gobierno, directriz que se alinea a las prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que este sector aliente el desarrollo con justicia en las comunidades, con respeto al medio ambiente y protección al patrimonio cultural de los pueblos originarios”.

A pesar de las afectaciones recientes por las lluvias en 28 municipios, el gobierno estatal ha puesto particular empeño en la realización de este evento, al considerar que el turismo es un impulso clave para el crecimiento regional.

Durante el encuentro, los participantes tendrán la oportunidad de establecer contactos profesionales con al menos 90 compradores nacionales e internacionales cada día, fortaleciendo así las redes de promoción y comercialización turística.

El evento será gratuito y abierto al público, e incluirá una muestra gastronómica, música, presentaciones culturales, medicina tradicional y estands de los 177 Pueblos Mágicos del país.

Hidalgo es sede bienal de este tianguis, en reconocimiento a Huasca de Ocampo, el primer Pueblo Mágico de México. Desde su creación en 2019, el estado ha sido anfitrión en tres ocasiones, consolidándose como un referente nacional en turismo con identidad.

Con esta nueva edición, Hidalgo reafirma su compromiso de promover un turismo sostenible, incluyente y generador de bienestar para las comunidades.

