Incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo: Permanecen hospitalizadas 6 personas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que seis personas permanecen hospitalizadas tras la explosión registrada en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, que dejó 23 personas fallecidas.

De acuerdo con la más reciente actualización de la Fiscalía, una persona que había sido dada de alta en la Unidad de Medicina Familiar No. 37 del IMSS reingresó al Hospital Infantil del Estado de Sonora IMSS-Bienestar, con lo que el número de hospitalizados subió nuevamente a seis.

“Según información proporcionada por la Secretaría de Salud, sube el número a seis hospitalizados por un reingreso que, ya habiendo sido dado de alta de la UMF 37 del IMSS, volvió a solicitar valoración en el HIES IMSS-Bienestar, siendo ingresada a urgencias”, precisó la FGJE Sonora.

*Actualización sobre el incendio en tienda de autoservicio en Hermosillo:*



-Según información proporcionada por la Secretaría de Salud, sube el número a 6 hospitalizados por un reingreso que ya habiendo sido dado de alta de la UMF 37 del IMSS volvió a solicitar valoración en el… pic.twitter.com/hfRwj4VDTv — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 2, 2025

Al menos 23 personas fallecidas fue el saldo de un incendio registrado este sábado en una tienda Waldo’s ubicada en el municipio de Hermosillo, Sonora.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas del sábado al interior del establecimiento, ubicado en las calles Doctor Noriega y Matamoros, en el centro de la capital sonorense.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR