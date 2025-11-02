Irrumpen en el Palacio de Gobierno de Morelia durante marcha por asesinato de Carlos Manzo

La indignación de los ciudadanos por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, derivó en una de las manifestaciones con más de 20 mil personas que salieron a las calles para exigir justicia y un alto a la violencia que azota al estado.

La marcha, convocada por la ciudadanía comenzó en el Paseo Lázaro Cárdenas, a la altura de la avenida Panamericana, y avanzó por las principales calles de Uruapan hasta llegar al primer cuadro de la ciudad.

Desde los primeros momentos, los asistentes expresaron consignas como “¡Fuera Bedolla!”, en alusión al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a quien acusan de indiferencia y omisión.

#AlMomento En #Uruapan, miles de personas marchan en este momento para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo. pic.twitter.com/hf1A0mLByk — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) November 2, 2025

La intensidad de la marcha incrementó al llegar a su punto final cuando un grupo de inconformes irrumpió en el Palacio de Gobierno de Morelia , forzando las puertas del recinto. Dentro del inmueble, los manifestantes colocaron pancartas, lanzaron consignas, además de causar diversos daños materiales en señal de protesta.

En los muros del edificio, tanto en el exterior como en el interior se leyeron mensajes de repudio y exigencias de mayor seguridad para las y los habitantes del municipio.

Tras el ingreso de los manifestantes, autoridades los desplegaron con gases para evitar más daños al interior del inmueble, aunque imágenes compartidas en redes sociales, muestran algunas partes del edificio quemadas.

De acuerdo con la convocatoria que circulaba en redes, la protesta nació del cansancio ante la corrupción, la impunidad y el abandono institucional.

Desde las 17:00 horas se realiza una misa de cuerpo presente en la Parroquia del Templo de San Francisco, donde familiares, amigos y ciudadanos dieron el último adiós al edil asesinado el pasado 1 de noviembre, tras concluir el Festival de Velas por el Día de Muertos.

🔴 Durante la manifestación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, habitantes que ingresaron al Palacio de Gobierno fueron dispersados con gas lacrimógeno.



📹 @GildoGarzaMx pic.twitter.com/kEbHGrr32z — Azucena Uresti (@azucenau) November 3, 2025

