Delfina refrenda apoyo a la Presidenta

En la Mesa de Paz en Nezahualcóyotl, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y los 15 presidentes municipales integrantes de la Estrategia Operativa Oriente dieron su respaldo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y a su estrategia de seguridad.

“Desde aquí le enviamos un abrazo, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, sabe que la queremos, que reconocemos el gran trabajo que está realizando como Presidenta, que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de tener una Presidenta como usted.

Y que sepa que cuenta con todo nuestro apoyo y a donde tengamos que estar y lo que usted nos indique lo haremos con mucho cariño, con mucho amor, pero sobre todo con mucho respeto hacia lo que usted hace día con día. A usted y a toda la mesa que integra seguridad estamos con ustedes”, dijo la Mandataria mexiquense .

El Tip: La Estrategia Operativa Oriente es un plan de seguridad de los tres niveles de gobierno para intervenir en zonas rojas del Edomex.

En el mismo sentido, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares señaló: “El llamado de la derecha al caos y al autoritarismo es inaceptable. Respaldamos a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su estrategia de resolver la violencia atendiendo las causas, acercando el gobierno a territorio y enfrentando las redes de la corrupción y de la delincuencia todos los días. La guerra nunca será el camino. Sí en cambio la cercanía con el pueblo”.

Hoy como siempre, desde el Estado de México ratificamos nuestro respaldo a la Presidenta @Claudiashein y a todo el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Estrategia Operativa Oriente Edomex reduce 52% robo de vehículos y 19% homicidios dolosos

En la Mesa de Paz número 206 de este año, el General Alejandro Alcántara Ávila, responsable del Mando Unificado Oriente dio a conocer que a 221 días de la Estrategia Operativa Oriente han disminuido 52% el robo de vehículos y 19% homicidios dolosos en esa región.

El Mando Unificado Oriente opera en 15 municipios: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Tultitlán y Coacalco.

Asistieron Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal, Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia, presidentas y presidentes de la zona oriente, así como representantes de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

JVR