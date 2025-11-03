Policía de Ecatepec y Marina intensifican vigilancia en cajeros automáticos

Con la intención de brindar mayor tranquilidad a los usuarios de sucursales bancarias, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, instruyó a la policía de proximidad y Marina reforzar la vigilancia en torno a los 397 cajeros automáticos de la localidad.

Por este motivo habrá mayor presencia preventiva en las inmediaciones de las sucursales bancarias para proteger a las familias que acuden a retirar dinero, además de que desde el inicio de la administración se realizan acciones para mejorar el alumbrado público, como la creación de 300 Senderos Seguros totalmente iluminados.

Edmundo Esquivel Fuentes, subdirector operativo de la policía municipal, precisó que de acuerdo con datos de Seguridad y Protección Bancarias, que coordina a la banca y autoridades para prevenir y combatir la delincuencia bancaria, de enero a septiembre se registraron 10 eventos relacionados con robo de banco, cajero o cuentahabiente.

“Si bien la incidencia delictiva es baja, también tenemos claro que muchos eventos relacionados con ello no son denunciados, por eso estamos trabajando para fortalecer estos lugares, para que puedan venir a hacer uso de ellos con mayor seguridad”, explicó.

Afirmó que ante las miles de transacciones bancarias que se realizan diariamente en las 102 sucursales que tiene Ecatepec, la incidencia delictiva es baja, pero se refuerza la vigilancia para que la gente se sienta más segura.

El subdirector operativo de la Policía de Ecatepec afirmó que adicionalmente los uniformados realizan cursos de modalidades de ilícitos bancarios y operativos coordinados en contra de desplazadores de tarjetas.

Y para acciones inmediatas la corporación está conectada con el Sistema de Gestión de Alarmas de Incidentes Bancarios (SGAIB) y mantiene mesas de trabajo para el intercambio de información.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR