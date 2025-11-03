¿Quién es Alejandro Correa Gómez, el ex alcalde de Zinapécuaro que se encuentra desaparecido?

Alejandro Correa Gómez, exalcalde del municipio de Zinapécuaro, Michoacán, fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre.

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha de búsqueda luego de que el político, de 41 años, fuera visto por última vez en la comunidad de Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo.

Según la información oficial, el exedil vestía una camisa a cuadros azul, chaleco gris y sombrero beige al momento de su desaparición. La ficha también detalla diversas señas particulares, como una cicatriz entre la nariz y el párpado derecho, otra en la ceja derecha, y varios tatuajes distintivos.

¿Quién es Alejandro Correa Gómez?

Alejandro Correa Gómez nació el 31 de marzo de 1984. Es licenciado en Administración.

Su carrera política dio un brinco en 2018, cuando asumió como presidente municipal de Zinapécuaro bajo la coalición “Por Michoacán al Frente” (PAN-PRD-MC).

Durante su administración, impulsó más de 60 obras públicas, enfocadas en mejorar vialidades rurales, espacios deportivos y la infraestructura urbana.

En 2021, Correa Gómez se unió a Morena con la intención de buscar la reelección y, posteriormente, solicitó licencia para competir por una diputación federal, aunque no logró la candidatura definitiva.

En meses recientes, se había integrado al equipo político del senador Raúl Morón Orozco, inclusive acudiendo a su 1er Informe Legislativo.

A través de redes sociales, el expresidente municipal dejaba ver su trabajo con la comunidad visitando recientemente el Distrito Federal 06 con cabecera en Ciudad Hidalgo.

A través de “Michoacán en Movimiento” visitó a líderes del municipio de Santa Ana Maya, el 21 de octubre pasado.

LMCT