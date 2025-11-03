Salomón Jara celebra reconocimiento del Canciller de España; es un paso valioso hacia la reparación de la memoria histórica

Desde el emblemático Museo de Arte Prehispánico “Rufino Tamayo”, que custodia el arte precolombino de Oaxaca, el Gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz celebró las declaraciones del Canciller de España, José Manuel Albares, en las que reconoce el dolor y la injusticia causados durante la invasión española de 1521 y la época virreinal.

El mandatario estatal afirmó que este gesto constituye un primer paso fundamental para sanar las heridas de la historia. “Celebramos las recientes y valiosas declaraciones del Canciller Albares. Su reconocimiento es un gesto de gran talla ética que abre la puerta a un nuevo y mejor entendimiento entre nuestras naciones”, declaró.

Asimismo, el Gobernador Jara enfatizó que este acto confirma la postura del gobierno de México. “Este momento corrobora, una vez más, la razón histórica que ha tenido el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien con dignidad y congruencia ha insistido en la necesidad de este diálogo honesto con nuestro pasado. Como ya lo señaló nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, este es un primer paso y un gesto valioso”.

“Para los oaxaqueños, para mí que vengo de la raíz de este pueblo milenario, este reconocimiento tiene un profundo significado”, manifestó Salomón Jara. “La verdad, aunque llegue después de quinientos años, nos libera y nos permite construir relaciones más sólidas y respetuosas. Avanzar en la reparación histórica y el rescate de nuestra memoria colectiva es una labor a la que nuestro gobierno está profundamente comprometido”.

Finalmente, el Gobernador agradeció el liderazgo nacional y subrayó el camino a seguir: “Agradecemos al expresidente López Obrador y a la presidenta Sheinbaum por su congruencia y dignidad. Su ejemplo nos motiva a seguir trabajando todos los días. Este no es un punto final, aún falta que pidan el perdón, pero es un prometedor comienzo para consolidar los lazos de amistad entre México y España, basados en una verdad compartida”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR