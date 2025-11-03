Viuda de Carlos Manzo pide manifestaciones pacíficas en Michoacán: violencia ‘no le hubiese gustado’

Grecia Quiroz García, viuda del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, pidió a quienes se han manifestado en Michoacán para exigir justicia por su asesinato que lo hagan de manera pacífica y sin actos vandálicos, algo que “a él no le hubiese gustado”.

Durante una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook del alcalde, llamó a honrar su memoria, al recordar que “su lucha siempre fue pacífica, civilizada, en contra de la violencia”.

“A quienes se estén manifestando, pero que lo están haciendo de una manera desordenada, afectando al municipio, afectando a terceras personas, por favor, les pido de todo corazón, que lo hagamos de manera civilizada ”, recalcó.

Quiroz agradeció las muestras de apoyo recibidas y afirmó que la lucha de Carlos Manzo continúa. Adelantó que en los próximos días se informará sobre la “gobernabilidad” de Uruapan, y subrayó que, además de retomar el legado independiente del alcalde, seguirá adelante el “Movimiento del Sombrero”.

“Vamos a honrar la memora de Carlos y de todo corazón agradezco las muestras de apoyo, el que lo hayan acompañado hasta el final, eso es lo que a él le hubiese gustado, ver a todo su pueblo unido, fortalecido y encaminado a su lucha ”, añadió.

