Guadalajara acentúa la seguridad mundialista

La alcaldesa, el 30 de octubre, con las mascotas mundialistas Maple, Zayu y Clutch.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, destacó que entre las acciones para garantizar la seguridad en Guadalajara, de cara al próximo Mundial de futbol, se incorporaron 263 nuevos elementos de la Policía Municipal, de los cuales 135 se están especializando y tomando cursos para dominar el idioma inglés y así ofrecer a los turistas una mejor experiencia.

En entrevista con La Razón, la alcaldesa agregó que, para garantizar la seguridad, es fundamental tener una coordinación entre las autoridades y, en el caso de Guadalajara, hay una mesa de trabajo que permite que tanto el gobierno del estado como los municipios y la Federación puedan poner al centro el tema de la seguridad.

El Dato: El Centro de Guadalajara se transformará en uno de los FIFA Fan Festival, rodeado de arquitectura histórica como el Teatro Degollado, la Catedral y el Palacio de Gobierno.

“Reconozco que tenemos una gran coordinación con el gobierno del estado y el municipio de Zapopan. De acuerdo con los integrantes de la FIFA, nos dicen que somos la sede mejor coordinada, porque tenemos dos años trabajando en esta agenda para recibir a la gente. Tanto el gobernador como el alcalde han participado en la preparación del Mundial durante 10 años”, explicó.

“Hay un trabajo de la mano del gobierno estatal; tenemos un nuevo C5 que se encuentra en Guadalajara y eso va articulado con más cámaras en la ciudad. Todo este trabajo en equipo es lo que va a convertir a Guadalajara en el mejor lugar para vivir el Mundial”, expuso.

Explicó que en el estado de Jalisco habrá cuatro partidos del Mundial, los cuales serán en el estadio del equipo Chivas, ubicado en el municipio de Zapopan, y en el caso de Guadalajara se realizará el FIFA Fan Festival, que es el espacio afuera de los estadios para ver en directo los partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

La alcaldesa Verónica Delgadillo García, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

16 sedes mundialistas tendrá el torneo del próximo año

“Estamos muy felices porque nos tocó lo más divertido, que es la fiesta. Nos toca recibir a los visitantes con mucha alegría; sabemos que Guadalajara es el rostro de México en el mundo y representa los símbolos y tradiciones del país; estamos muy felices de recibir a todos aquellos que quieran disfrutar de fiesta, cultura y gastronomía, y que quieran pasar un muy buen momento en México”, subrayó.

Delgadillo García dijo que, en materia de movilidad y transporte público, no obstante la preparación del Mundial, ya se trabaja de la mano con el gobierno estatal para realizar obras que eran necesarias para la ciudad.

“Estamos preparando espacios como la Plaza Liberación para recibir a la gente, pero, sobre todo, para que quede como un gran legado para nuestra ciudad”, refirió.

Añadió que también se trabaja en mejorar los accesos a Guadalajara, porque “del Aeropuerto hacia la ciudad se necesitaba una mejora”, y se hace una inversión muy importante, porque la ciudad lo requería, no solamente por el Mundial.

“Se está trabajando en una línea de transporte público que mejora el flujo en la ciudad y se están concluyendo los procesos para que dé inicio la Línea 4 del Tren Ligero”, explicó.

En cuanto al número de turistas que se esperan, la presidenta municipal dijo que en Guadalajara se prevé la llegada de 65 mil personas diarias al FIFA FAN Festival.

“Vamos a proyectar todos los partidos; solamente habrá cinco días en los que no habrá partidos y en esos cinco días tendremos conciertos a la par de otros conciertos en los que habrá partidos; en el Centro Histórico esperamos la llegada de más de dos millones durante todo el Mundial”, resaltó.

Respecto a la derrama económica, estimó que el impacto a nivel nacional será de mil 57 millones de dólares, los cuales se distribuirán en las tres sedes mundialistas, que son Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México.

También se trabaja para que, durante los 39 días que dura el Mundial, haya actividades diarias para que la gente no solamente llegue a vivir la experiencia del torneo, sino que se conecte con los 12 pueblos mágicos que hay en Jalisco y realice otras actividades.

Cabe mencionar que la ciudad de Guadalajara fue sede de las finales de la Copa Mundial de la FIFA 1970 y 1986, sede de futbol durante los Juegos Olímpicos de México 1968 y ha sido sede de los Juegos Panamericanos 2011.

Actualmente cuenta con dos equipos de futbol en primera división: CD Guadalajara Chivas y Los Zorros de Atlas. Chivas es uno de los 10 miembros fundadores de la primera división mexicana.