Imponen transportistas nuevo bloqueo a CDMX, ahora por desaparición

Uno de los puntos de bloqueo sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de Jilotepec, en ambos sentidos.

Transportistas del Estado de México se manifestaron una vez más en vías de acceso a la Ciudad de México, ahora en protesta por la desaparición de un compañero suyo, identificado como Fernando Galindo, originario de Jilotepec.

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana, AC (AAARM) armaron bloqueos en puntos de la zona norte para exigir a los tres niveles de gobierno la búsqueda inmediata para localizar con vida a su agremiado.

La organización expresó su indignación ante la ola de inseguridad, extorsiones y secuestros que, aseguró, se han vuelto constantes en distintas regiones de la metrópoli.

El Dato: La alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAARM) también se encuentra pugnando por un alza en la tarifa de servicio público en el Edomex.

En un comunicado, los transportistas señalaron que un grupo de la delincuencia organizada se ha asentado en Jilotepec con la finalidad de que los transportistas, comerciantes y ciudadanos en general paguen cuotas y se pongan al servicio de ellos.

“Las personas honestas y trabajadoras no estamos de acuerdo en que la delincuencia sea quien gobierne y se haga dueña del patrimonio de todos. No a la delincuencia, no al cobro de piso, no a las extorsiones; sí a la justicia y a la paz social, sí al trabajo digno”, apuntaron.

En la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, llegaron los manifestantes e impidieron el paso a los automóviles en la dirección hacia la Ciudad de México, lo cual generó un intenso tráfico vehicular.

Desde las 6:00 de la mañana comenzó la concentración en el kilómetro 42 de la autopista México-Querétaro, específicamente en la caseta de cobro número 4 de Tepotzotlán, donde se mantuvieron hasta alrededor de las 4 de la tarde.

El Tip: Los integrantes de la Agrupación de Transportistas, Comerciantes y Anexas en el Edomex protestaron el miércoles pasado; alegan actuaciones ministeriales ilegales.

Los manifestantes permitieron el libre tránsito de vehículos en ambos sentidos, incluyendo unidades de carga, transporte público y vehículos particulares, sin el pago de peaje.

De igual forma, se concentraron en el kilómetro 50+800 de la autopista Arco Norte, así como en el kilómetro 56 de la autopista México-Querétaro, donde se realizó un cierre total de circulación en ambos sentidos.

Otro bloqueo lo realizaron en el Circuito Exterior Mexiquense, en la caseta de cobro Jorobas, donde también hubo graves afectaciones viales.

La manifestación es la tercera de este tipo en una semana. El pasado lunes 27 de octubre, transportistas de pipas de agua de varios municipios del Edomex realizaron protestas y bloqueos simultáneos durante más de siete horas en al menos 19 puntos del estado que son de acceso a las zonas metropolitanas del Valle de México y de Toluca, con lo que desquiciaron la movilidad en ambas regiones. Su manifestación respondió al rechazo al operativo Operación Caudal, que está poniendo orden en el sector y el cual ha intervenido 189 inmuebles y asegurado 51 pozos ilegales, 138 tomas de agua clandestinas y 322 pipas, además de siete personas detenidas.

Dos días después, el miércoles 29, la Zona Metropolitana del Valle de México fue otra vez blanco de manifestantes que protestaron contra las determinaciones de política pública del Gobierno del Estado de México. En esta ocasión, cientos de transportistas, acompañados por comerciantes y operadores de pipas de agua, se concentraron en tres puntos con la intención de llegar a los alrededores de Palacio Nacional, en un intento por plantear sus demandas directamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Cabe mencionar que, el pasado 22 de julio, transportistas bloquearon durante más de siete horas las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca y Arco Norte, para exigir la localización con vida de Bernardo Aldana Becerril, de 38 años, coordinador de la Agrupación de Transportistas, Comerciantes y Anexas en el Estado de México (ACME), en Jilotepec.

En aquella ocasión, los transportistas exigieron la inmediata intervención de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado de México, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para dar con su paradero.

Ese día, cerca de las 6:00 horas, los manifestantes empezaron a llegar a la autopista México-Querétaro y colocaron sus unidades un poco delante de la caseta de Tepotzotlán con dirección a la Ciudad de México. A partir de las 8:00 interrumpieron el tránsito y sólo dejaron libres dos carriles, lo que generó un cuello de botella precedido por largas filas de vehículos de más de tres kilómetros.

En un comunicado, la ACME mencionó que los concesionarios de transporte de carga no van a permitir que se normalice la desaparición forzada ni que este gremio “siga siendo blanco de extorsiones y amenazas”.

También convocaron de manera urgente y solidaria a toda su base operativa, pidiendo acudir a zonas estratégicas de resguardo, especialmente en casetas de acceso a la Ciudad de México, entre ellas la autopista México-Toluca y México-Puebla; sin embargo, no se reportó la presencia de algún transportista y las carreteras operaron de manera normal.

“Hoy el pueblo se une. Comerciantes, autotransportistas y ciudadanos levantamos la voz por nuestro compañero Bernardo Aldana, coordinador de ACME en Jilotepec, quien fue privado de su libertad por negarse a ser extorsionado. Esto no es un caso aislado”, indicó entonces en su comunicación.

Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) confirmó que Bernardo Aldana Becerril, líder transportista y coordinador de la Agrupación de Transportistas, Comerciantes y Anexas en el Estado de México (ACME) en el municipio de Jilotepec, fue liberado y hallado con vida después de que se efectuara un operativo luego de que fue privado de la libertad el 22 de julio.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno mexiquense, el operativo logró la detención de seis personas en un inmueble en la localidad de Soyaniquilpan.