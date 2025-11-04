Perfilan a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, para ocupar la alcaldía de Uruapan

Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, perfiló este lunes a Grecia Quiroz García como presidenta municipal de Uruapan, tras el asesinato de su esposo, el alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

En entrevista para el Heraldo de México, la diputada informó que el Cabildo determinó que Quiroz asuma la presidencia municipal, lo que deberá ser ratificado por el Congreso.

“No lleva mucho tiempo, en cuanto nos hagan la notificación oficial, la Comisión de Gobernación harán el dictamen“, comentó.

Añadió que, como señaló este 3 de noviembre el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, serán “respetuosos de la decisión que tome el Cabildo”.

En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla aseguró que el “Movimiento del Sombrero”, fundado por Carlos Manzo, será el que defina quién quedará al frente del Ayuntamiento de Uruapan .

“Quien determina quién se quedará que la presidencia municipal es el propio movimiento independiente de Carlos Manzo. La presidencia municipal ellos la obtuvieron, lograron un triunfo democrático y se respeta que la fuerza política que gobierna, que ganó, es quien hace la propuesta para la presidenta municipal sustituta o el presidente municipal sustituto, ellos lo definen", explicó.

“Harán la propuesta cuando lo crean conveniente, ellos serán quienes hagan esa propuesta y estoy plenamente seguro que contarán con todo mi apoyo, respaldo, al igual que de las diputadas y diputados en ese sentido. No debe haber ningún regateo ahí, al contrario, todo el apoyo y todo el respaldo”, añadió.

Mientras tanto, Grecia Quiroz adelantó que en los próximos días se informará sobre la “gobernabilidad” de Uruapan, al enfatizar que quien sea designado para “alzar la voz” continuará la lucha y el legado de Carlos Manzo.

A través de una transmisión en vivo en Facebook, subrayó que, además de retomar el legado independiente del alcalde, seguirá adelante el “Movimiento del Sombrero”, por el que Manzo llegó a la presidencia municipal tras las elecciones de 2024.

