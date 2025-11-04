Este lunes comenzó a circular en redes sociales un video en el que se puede observar a un hombre agrediendo a una mujer con un arma de fuego, y actualmente este caso está siendo investigado como un feminicidio.

Una cámara de vigilancia logró captar el momento en el que un hombre comienza a perseguir a una mujer, y mientras esta se encuentra huyendo, dicho sujeto comienza a detonar un arma de fuego.

La mujer se encontraba corriendo mientras gritaba pidiendo auxilio, y pese a esto, el hombre continúa persiguiéndola mientras le apunta con un arma de fuego, misma que detona algunas ocasiones.

Durante la persecusión la mujer se cae, por lo que el agresor aprovecha el momento para someterla en el suelo, y mientras este se encuentra sentado sobre ella para inmovilizarla, esta le pide que se detenga.

Al detenerse y quitarse encima de ella, la víctima aprovecha al momento para poder levantartarse y posteriormente abordar su camioneta, misma en la que momentos después ambos avanzaron.

VIDEO de Yaneli Pardo ı Foto: Redes Sociales

¿Por qué Alejandro Garza mató a Yaneli Pardo en Cumbres Mediterráneo?

Tan solo un par de horas después de que se registrara esta agresión, la camioneta de la mujer que aparece en el video fue localizada, el vehículo estaba volcado en un arroyo entre la avenida Hacienda de Peñuelas y la calle Córcegas.

Aunque en primera instancia esto se manejó como un posible accidente vial por la Protección Civil de Nuevo León, la investigación señaló que más bien se podría tratar de un feminicidio.

Esto debido a que la camioneta tiene un impacto de bala, y el cuerpo sin vida de la víctima, que fue identificada como Yaneli Pardo, fue localizado en el lugar con un impacto de bala en la cabeza.

Luego de que esto ocurriera, por la noche fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 40 años al interior de una habitación del Hotel Plaza de Oro.

Este hombre posteriormente fue identificado como Alejandro Garza, quien presuntamente habría sido el feminicida de Yaneli.

Encuentran el cuerpo sin vida de Alejandro Garza Treviño en el Hotel Plaza de Oro de Monterrey ı Foto: Redes Sociales

El cuerpo sin vida de este hombre se encontró dentro de la bañera de la habitacón del hotel con heridas en las muñecas, por lo que su muerte apunta a un posible suicidio.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa con las investigaciones y este caso está siendo manejado como un feminicidio, pero la causa de este aún no es confirmada por las autoridades.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las autoridades apuntan que Alejandro Garza y Yaneli podrían ser socios comerciales, pues ambos compartían un negocio, sin embargo esta información aún no forma parte de la versión final de la investigación del feminicidio de Yaneli Pardo.