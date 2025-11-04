Samuel García entrega Corredor Verde en Guadalupe, Nuevo León.

Como parte de la estrategia de movilidad sostenible y con el fin de brindar a la ciudadanía una accesibilidad universal con elementos de seguridad peatonal y vial, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda entregó el Corredor Verde “Guadalupe”.

Al hacer entrega de las obras en la Plaza Principal, acompañado de Mariana Rodríguez Cantú y el alcalde de Guadalupe, Héctor García, el Mandatario estatal destacó que Guadalupe se está poniendo nuevo y se está transformando para estar listo y dar la mejor cara para el Mundial de Futbol, pero sobre todo para que esas obras queden de beneficio para la ciudadanía.

“Vamos a estar arreglando todo de primer nivel: luminarias, señalética, banquetas, bacheo, pavimento, seguridad, transportes, camiones, metro, y luego se acaban los 40 días y todo eso se va a quedar para la gente de Guadalupe. Yo veo una Guadalupe hermosa que presumirle a todo el mundo”, señaló.

“Estamos a 6 meses del Mundial, y van a notar a partir de hoy cómo vamos a estar inaugurando obras, corredores, canchas. Viene la nueva Pastora, el nuevo Parque del Agua, el nuevo Hospital Infantil, nuevo Mirador al Cerro de la Silla, nueva estación Expo, nuevo corredor Expo. Guadalupe va a ser una nueva ciudad, Guadalupe, la sede del Mundial“.

Por su parte, el alcalde de Guadalupe, acompañado de su esposa y presienta del DIF Guadalupe, Blanca Esthela Treviño, agradeció al Gobernador por la estrecha coordinación que han tenido para sacar adelante proyectos en beneficio de los guadalupenses.

“Esa coordinación que tenemos con el Gobernador está haciendo que Guadalupe cambie. Una ciudad que como todos sabemos, ha pasado de abandono a una nueva realidad que ha pasado de no tener obra, tener muchas obras, no solamente obras materiales, sino también sociales. Toda esta obra pública y social le va a quedar a Guadalupe, los corredores, el Hospital, Capullos y todo lo que se está haciendo, el metro y muchas otras cosas más", agregó.

La Directora General de FIDEURB, María Guadalupe López explicó que esta obra, inclusiva, segura, resiliente, accesible y con diseño universal, consta de una longitud de 1.2 km con la intervención de 14 cuadras.

Asimismo, trabajos de trazo y nivelación, demolición de carpeta de carpeta asfáltica, retiro de señalética, renivelación de etapas de registro, ampliación de banquetas, construcción de cordones de rampas, cruces seguros, suministro de instalación de mobiliario urbano como basureros, bancas metálicas, protecciones al peatón y a los árboles, alumbrado público y más de 120 árboles.

