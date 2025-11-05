Este fue el emotivo discurso de Grecia Quiroz en su toma de protesta

Este miércoles por la tarde Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo, tomó protesta como presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, y dio un emotivo discurso en el Congreso.

Durante la Sesión Extraordinaria llevada a cabo este miércoles en el Congreso del estado de Michoacán se votó para que Grecia Quiroz pudiera asumir el cargo de presidenta municipal de Uruapan.

Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado el pasado 1 de Noviembre en Uruapan durante el Festival de Velas, por lo que de acuerdo con el artículo 66 de la Ley Orgánica de Michoacán, el Congreso debía elegir a un sustituto para el presidente municipal.

Grecia Quiroz da un emotivo discurso durante su toma de protesta ı Foto: Captura de pantalla

Discurso de Grecia Quiroz en su toma de protesta

Entre aplausos y gritos de “no estás sola”, Greacia Quiroz entró al Congreso de Michoacán para realizar la toma de protesta y asumir el cargo de presidenta municipal sustituta del ayuntamiento de Uruapan, Michoacán.

Al tomar la palabra, Grecia Quiroz afirmó que no daría un “discurso vacío”, y con lágrimas y la voz entrecortada, dijo se encontraba “con un corazón destrozado, porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos”.

Asimismo, la ahora presidenta municipal sustituta dijo que tomaba el cargo con el valor que le enseñó su esposo para alzar la voz por el municipio de Uruapan, y sostuvo que el movimiento del sombrero y el legado de Carlos Manzo “está más fuerte que nunca”.

Grecia Quiroz dijo, que “El legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz, así, quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel, esto seguirá, esto continuará, y el movimiento del sombrero no parará”

Grecia Quiroz, tomo protesta en el Congreso se Michoacán como nueva alcaldesa de Uruapan, esto luego del asesinato de su esposo Carlos Manzo. ı Foto: Cuartoscuro

La presidenta municipal sustituta pidió a los integrantes del movimiento del sombrero y a los ciudadanos que sigan sus pasos, y “que sigamos fuertes, que sigamos unidos en esta lucha social que él encabezaba”, y sostuvo que ella continuará con sus pasos.

Grecia Quiroz calificó como desafortunada la situación, pues dijo que “tuvieron que arrebatarle la vida a Carlos Manzo para que ahora sí quieran mandar seguridad”, pues a pesar de que él había expresado su preocupación por su vida y la de su familia “jamás le hicieron caso”.

Con una voz firme, Grecia Quiroz dijo que continuará el legado de Carlos Manzo de manera limpia y honrada, pues apuntó que “sus manos se fueron limpias en todos los sentido, jamás pactó con nadie, su lucha fue limpia y transparente”

Grecia Quiroz concluyó su discurso señalando que “México, que Michoacán y que Uruapan tienen que cambiar”, pues a pesar del asesinato de Carlos Manzo, “ese sueño nadie lo va a apagar”.