Fortalecen acciones de seguridad y protección en Morelos

El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, encabezó la conferencia quincenal de seguridad pública, acompañado por los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. Durante el encuentro, se informó que la seguridad de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, así como la de tres alcaldes, se encuentra bajo los protocolos nacionales, tras un análisis de riesgo realizado por las autoridades competentes.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, dio a conocer que continúan los operativos contra los delitos de extorsión, venta de drogas, robo a mano armada, a casa habitación y de vehículos, principalmente en las zonas oriente y sur del estado. Como resultado, se han detenido a 28 presuntos implicados y se mantienen investigaciones en curso por secuestro en flagrancia.

Asimismo, se logró la detención de personas involucradas en el tráfico y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Urrutia Lozano enfatizó que en Morelos “hay Cero Impunidad”, al informar que tres policías —dos de ellas mujeres— del municipio de Zacatepec fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta participación en el delito de violación equiparada.

En materia de prevención, se anunció que continuará la videovigilancia en la ciudad de Cuautla para fortalecer la protección ciudadana y fomentar la confianza en la denuncia. Además, para evitar la comisión de delitos dentro de los centros penitenciarios, se han realizado 18 revisiones en las que se incautaron dosis de drogas introducidas de forma ilegal.

Con el objetivo de reforzar los controles de seguridad en los penales, el próximo año se instalarán equipos de rayos X que permitirán detectar y frenar el ingreso de sustancias psicotrópicas, avanzando así en la estrategia integral de seguridad y reinserción social en Morelos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR