Mueren 6 migrantes tras accidente de tráiler en carretera Gómez Palacio- Jiménez, en Chihuahua.

Un tráiler que transportaba personas migrantes sufrió un accidente en el kilómetro 183+300 de la carretera Gómez Palacio- Jiménez, en Chihuahua. El percance dejó un saldo de 6 personas muertas y 2 más heridas.

De acuerdo con las investigaciones, el vehículo pesado, que transportaba láminas de acero, procedía de Torreón, Coahuila, con el plan de llegar a la frontera de Ciudad Juárez.

Tras el accidente, el conductor del tráiler se dio a la fuga junto a otras 4 personas más, que ya son buscadas en la zona para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur afirmó que el conductor de la unidad podría enfrentar el delito de tráfico de personas.

“Esta representación social inició los trabajos de investigación por el probable delito de homicidio imprudencial y se encuentra en búsqueda del operador de la unidad accidentada, quien huyó del lugar, al parecer junto contras cuatro personas que viajaban en el camión”, mencionó en un comunicado.

En tanto, los cuerpos de las 6 personas que fallecieron fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley e iniciar los protocolos que permitan establecer su identidad. Además, el Instituto Nacional de Migración (INM) colabora con la identificación de los fallecidos.

Las personas fallecidas fueron identificadas con el género:

4 masculinos de entre 25 a 30 años de edad

2 femeninas de 25 años de edad

Las dos personas heridas fueron trasladadas a un hospital de Ciudad Jiménez para que se les brindara atención médica y acompañamiento.

“En dicho percance resultaron lesionadas dos personas de origen salvadoreño, las cuales fueron identificadas como William Jeferson M.A., de 23 años de edad y Marlyn Marisol C.M., de 24 años de edad”, informó la Fiscalía de Distrito Zona Sur.

JVR