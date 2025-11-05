Productores mantienen bloqueos carreteros en Pénjamo, Guanajuato

Protesta de productores en carretera de Guanajuato, el pasado 28 de octubre.

Productores de maíz, inconformes con el precio del producto, mantienen bloqueos cuatro puntos carreteros en el estado de Guanajuato, donde el descontento con las autoridades a cargo del sector no ha cesado.

Al corte de las 18:00 hora, agricultores sostienen sus protestas y movilizaciones en vialidades del municipio Pénjamo, y ya se han levantado los bloqueos en Abasolo, Irapuato, León y Valle de Santiago.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Guanajuato, se mantienen las afectaciones viales en:

Carretera federal 90 Pénjamo-Dren de alivio, a la altura de Santa Ana Pacueco

Carretera federal 90 Irapuato-Zapotlanejo, a la altura de la comunidad de Churipitzeo

Carretera federal 90 Irapuato - Zapotlanejo, a la altura de Laguna Larga de Córtes

Carretera federal 84-D, distribuidor del Libramiento Norponiente Pénjamo-Manuel Doblado

Hasta este miércoles, el único bloqueo levantado en Pénjamo por los agricultores es sobre el libramiento norponiente en la caseta de cobro en la comunidad de El Carrizal.

En tanto, en Abasolo se restableció la circulación en la carretera federal 84 Cuerámaro-Irapuato, en el entronque San Joaquín-Abasolo.

En Irapuato:

Irapuato–Abasolo, zona Procter & Gamble

Carretera federal 90 Abasolo-Irapuato, entronque Pueblo Nuevo

Carretera federal 45 Irapuato-Salamanca, a la altura de Ciudad Industrial

En León, fue liberada la autopista Federal 45D, a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala. Al mismo tiempo, en Valle de Santiago, reabrió la carretera federal 43 Morelia-Salamanca, a la altura de la comunidad Jarrón Azul.

