Separan al titular de Protección Civil en Sonora por indagatoria de incendio en Waldo’s

Evitar que el funcionario sea juez y parte

Armando Castañeda Sánchez, titular de Protección Civil de Sonora, fue separado del cargo mientras duran las investigaciones sobre el incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo, que dejó un saldo de 23 muertos.

El Gobernador Alfonso Durazo justificó la medida para garantizar la transparencia y evitar que el funcionario sea “juez y parte”.

“Por desgracia, Sonora ha vivido tragedias que marcaron su historia. Tragedias envueltas en el silencio, la simulación o la omisión que agravaron el dolor de las familias y minaron la confianza ciudadana. Esa sombra aún pesa sobre nuestra memoria colectiva y sería una falta de respeto ignorarla”, dijo Alfonso Durazo en un mensaje en redes.

Hay momentos que sacuden la conciencia de un pueblo.

No se trata de cifras, sino de vidas, de familias que hoy enfrentan un dolor profundo.



Hoy informamos que María Isabel fue trasladada al Hospital Valley Wise, en Phoenix, Arizona, donde recibe atención médica especializada.

“En virtud de ello, he solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte en dicha investigación”.

Alfonso Durazo afirmó que su Gobierno responderá con verdad, justicia y humanidad.

“Verdad para que no haya dudas y justicia para que no haya impunidad”, añadió.

Un total de 23 personas fallecidas fue saldo de un incendio registrado el sábado 1 de noviembre en una tienda Waldo’s ubicada en el municipio de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con la prensa local, el incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas al interior del establecimiento, ubicado en las calles Doctor Noriega y Matamoros, en el centro de la capital sonorense.

