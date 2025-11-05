Trabajamos intensamente para regresar a la normalidad en Hidalgo, asegura Julio Menchaca.

“Estamos trabajando intensamente”, afirmó el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, al recorrer los municipios de Juárez Hidalgo, Molango y Xochicoatlán, donde encabezó la entrega de programas sociales. Además, constató el avance en la limpieza de caminos y la distribución de apoyos, insumos y herramientas para la población damnificada por las lluvias.
Ante habitantes de distintas comunidades, el mandatario hidalguense aseguró que el gobierno estatal está enfocado en atender la vida, la salud y la integridad de las familias afectadas; “estamos con ustedes, no están solas, no están solos en cada uno de los 28 municipios, [...] estamos atendiendo todo el estado”, enfatizó.
Menchaca Salazar agregó que, una vez que todas las localidades estén comunicadas, iniciará la etapa de reconstrucción con el uso de los recursos humanos y financieros necesarios para concluir a la brevedad posible, “para que la población recupere su tranquilidad”, coincidió Esther Ramírez Vargas, secretaria de Hacienda, quien reconoció la solidaridad del pueblo hidalguense.
Junto a Ricardo Gómez Moreno, secretario de Bienestar e Inclusión Social, el gobernador atestiguó, en Juárez Hidalgo, la entrega de los programas “Madres Trabajadoras” y “Bienestar y Desarrollo”, mismos que benefician a 93 personas, quienes recibirán un apoyo de 10 mil pesos, dispersado en cuatro pagos.
En materia educativa, Natividad Castrejón Valdez, secretario de Educación Pública, informó que toda la infraestructura, mobiliario, equipamiento o útiles escolares que se perdieron durante las lluvias torrenciales serán recuperados.
En tanto, Napoleón González Pérez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, dio a conocer a las y los productores que está abierta la ventanilla de atención para registrar las pérdidas que sufrieron en sus cosechas y ganado, a fin de ser considerados en el Programa de Apoyo para Catástrofes Agropecuarias.
Por su parte, Alejandro Sánchez García, secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, dio a conocer que más de 300 máquinas de la administración estatal y del Gobierno de México están desplegadas en la entidad para abrir los caminos que continúan dañados.
Miguel Ángel Tello, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, precisó que, desde el primer día, existe coordinación con las autoridades municipales y federales, con el objetivo de dar respuesta a las solicitudes ciudadanas, que incluyen la distribución de agua potable por parte de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, que encabeza Juan Carlos Chávez González.
Al respecto, los ediles de Juárez Hidalgo y Xochicoatlán, Luis Enrique Tapia Zapata y Erik José Ramírez Montaño, respectivamente, agradecieron el respaldo recibido por la administración estatal; mientras que, María Isabel Ramírez Mercado, alcaldesa de Molango, consideró que la cercanía del gobernador Julio Menchaca y de los integrantes de su gabinete, misma que contribuye a que las personas sigan adelante tras la emergencia.
JVR