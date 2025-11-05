Vecinos de El Oro retienen a funcionarios por falta de agua; exigen destitución de alcaldesa | VIDEO

Habitantes de El Oro amarran a funcionarios en protesta por falta de servicios públicos.

Vecinos del El Oro, municipio ubicado al noroeste del Estado de México, retuvieron este miércoles a funcionarios del Ayuntamiento ante el desabasto de agua potable y la acumulación de basura en las calles .

Además, habitantes del municipio mexiquense exigen la renuncia de la presidenta municipal, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, a quien acusan de presuntas irregularidades financieras y de haber suspendido el suministro de agua y la recolección de basura.

De acuerdo con La Jornada, personal de la Dirección de Servicios Públicos y de ODAPAS, el organismo encargado de los servicios de agua potable en El Oro, acusan a la alcaldesa de retener sus pagos.

Trabajadores y vecinos encabezaron la protesta frente al Palacio Municipal, donde tiraron basura por la falta de los servicios desde hace más de una semana.

Durante la manifestación, los habitantes amarraron con una soga a funcionarios, entre ellos el director de servicios públicos, José Aarón Velázquez Fuentes, a quien habrían obligado a firmar su renuncia.

El martes, el síndico municipal Ubaldo Velázquez Piedra y siete regidores acudieron al Congreso del Estado de México para solicitar la destitución de Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, por presunto abandono de funciones y desvío de recursos.

“ Nos encontramos en un estado de completo caos . El municipio, en todas sus comunidades, se encuentra inundado de basura. Llevamos cuatro días sin servicio de agua, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades, las escuelas, los hospitales, el penal y los hogares están sin líquido vital. No se pagan sueldos a los empleados municipales”, dijo a la prensa local.

Explicó que el Cabildo ya aprobó la destitución “debido al clamor general de la población”; sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Vázquez Rodríguez, aclaró que deberá presentarse la ante la gobernadora Delfina Gómez, ya que el Congreso mexiquense solo puede resolver las peticiones promovidas por el Poder Ejecutivo .

