Hallan a transportista desaparecido

La Fiscalía General del Estado de México informó que fue localizado con vida Fernando Galindo Salvador, transportista reportado como desaparecido el 30 de octubre y por el cual miembros de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana, AC (AAARM) marcharon el lunes pasado para exigir su ubicación.

Luego de su ubicación, la institución de procuración de justicia señaló que tres personas fueron detenidas por su probable participación en la privación ilegal de la libertad del transportista.

Entre los detenidos está Nery “N”, alias El Moto, señalado como integrante de La Familia Michoacana y presunto encargado de “alinear” a los taxistas en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay.

TE RECOMENDAMOS: Durante un operativo Caen 8 presuntos integrantes del CJNG en Chiapas

En la marcha del lunes, los transportistas señalaron que un grupo de la delincuencia organizada se ha asentado en Jilotepec, con la finalidad de que transportistas, comerciantes y ciudadanos paguen cuotas y se pongan al servicio de ellos.

“Las personas honestas y trabajadoras no estamos de acuerdo en que la delincuencia sea quien gobierne y se haga dueña del patrimonio de todos. No a la delincuencia, no al cobro de piso, no a las extorsiones; sí a la justicia y a la paz social, sí al trabajo digno”, señalaron ese día.

De acuerdo con la fiscalía, El Moto se dedicaba a privar de la libertad a los líderes de los transportistas agremiados de esos tres municipios para que cumplieran con sus exigencias.