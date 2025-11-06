¿Quién es Víctor Manuel ‘N’, asesino de Carlos Manzo?

Carlos Manzo fue asesinado el pasado 1 de noviembre, durante el Festival de las Velas en Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con la información oficial, así como videos de testigos que se encontraban en el lugar, el presidente municipal de Uruapan se encontraba en el evento público, disfrutando con la gente de la festividad, cuando un sujeto se acercó y abrió fuego contra él.

Luego de los hechos, comenzaron a crearse diversas protestas para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo, en las que incluso se cometieron actos vandálicos en el Palacio de Gobierno de Morelia, Michoacán.

Grecia Quiroz y Carlos Manzo ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es el asesino de Carlos Manzo?

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó este jueves, que tras las indagatorias y estudios periciales se logró la identificación del autor material del homicidio del presidente municipal de Uruapan.

De acuerdo con el fiscal del estado Carlos Torres Piña, el asesino fue identificado como Víctor Manuel “N”, de tan solo 17 años de edad.

El menor de edad era originario y residente del municipio de Paracho, Michoacán. Su familia confirmó a las autoridades que llevaba ausente de su hogar una semana previó a los hechos.

Funeral del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo ı Foto: Cuartoscuro

Víctor Manuel “N” tenía una adicción a la metanfetamina, de acuerdo con su propia familia, así como a exámenes periciales realizados a su cuerpo.

El fiscal también explicó que se creía que Víctor Manuel “N” había trabajado con al menos una persona más, vinculados ambos a grupos de la delincuencia organizada.

El cuerpo del autor material del asesinato ya fue identificado y entregado a sus familiares para proceder con su sepultura, informó el fiscal.

