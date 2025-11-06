Se alcanzan acuerdos

Transportistas de la AMOTAC cancelan bloqueo de este viernes 7 de noviembre en el Edomex

Las autoridades del Edomex y de la AMOTAC lograron acuerdos importantes, con lo que se cancela el bloqueo programado para este viernes 7 de noviembre

Transportistas de la AMOTAC cancelan bloqueo de este viernes 7 de noviembre en el Edomex.
Transportistas de la AMOTAC cancelan bloqueo de este viernes 7 de noviembre en el Edomex. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La directora general de Gobierno región Ecatepec, Amellali Caballero Téllez, informó que el bloqueo anunciado por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (AMOTAC) para este viernes 7 de noviembre se canceló.

Aseguró que se lograron acuerdos importantes para atender sus inconformidades, entre las cuales se encuentran los abusos de autoridad, los cobros excesivos y la falta de seguridad.

Amellali Caballero dijo que se logró crear una mesa permanente de trabajo para mejorar la coordinación con Tránsito y mantener la movilidad en todo Ecatepec, en el Estado de México.

TE RECOMENDAMOS:
Empresa española impulsará a Tepeji como hub tecnológico en el centro del país.
Para fortalecer la competitividad

Empresa española impulsará a Tepeji como hub tecnológico en el centro del país

“Agradecemos la disposición del gremio transportista. La paz y el diálogo siempre serán más fuertes en un Gobierno de puertas abiertas”, escribió la funcionaria en un pronunciamiento en la red social Facebook.

La AMOTAC tenía previsto bloquear las siguientes vialidades:

  • Caseta San Cristobal Autopista México-Pachuca
  • Central de Abastos Texcoco- Lechería
  • López Portillo DIF Ecatepec
  • Palacio Municipal San Cristóbal Av. Insurgentes

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Toda Reforma Electoral debe construirse con el consenso de las entidades, afirma Maru Campos.
Si aspira a fortalecer la República

Toda Reforma Electoral debe construirse con el consenso de las entidades, afirma Maru Campos