Transportistas de la AMOTAC cancelan bloqueo de este viernes 7 de noviembre en el Edomex.

La directora general de Gobierno región Ecatepec, Amellali Caballero Téllez, informó que el bloqueo anunciado por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (AMOTAC) para este viernes 7 de noviembre se canceló.
Aseguró que se lograron acuerdos importantes para atender sus inconformidades, entre las cuales se encuentran los abusos de autoridad, los cobros excesivos y la falta de seguridad.
Amellali Caballero dijo que se logró crear una mesa permanente de trabajo para mejorar la coordinación con Tránsito y mantener la movilidad en todo Ecatepec, en el Estado de México.
“Agradecemos la disposición del gremio transportista. La paz y el diálogo siempre serán más fuertes en un Gobierno de puertas abiertas”, escribió la funcionaria en un pronunciamiento en la red social Facebook.
La AMOTAC tenía previsto bloquear las siguientes vialidades:
- Caseta San Cristobal Autopista México-Pachuca
- Central de Abastos Texcoco- Lechería
- López Portillo DIF Ecatepec
- Palacio Municipal San Cristóbal Av. Insurgentes
