Asesino de Manzo era menor de sólo 17 años

El autor material del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo fue identificado y se dio a conocer que tenía 17 años, era originario de Paracho e integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En conferencia de prensa, el fiscal general del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que ayer la familia del agresor lo identificó y reclamó el cuerpo.

El Dato: El Plan Michoacán que anunció el Gobierno federal prevé unidades conjuntas entre elementos federales y locales, enfocadas principalmente en homicidios y extorsión.

Agregó que los familiares informaron que el joven se ausentó de su hogar, ubicado en el municipio de Paracho, Michoacán, una semana antes del homicidio del presidente municipal.

TE RECOMENDAMOS: Presunto autor material e intelectual Por el crimen de líder limonero van por El Botox

También ratificó que las pruebas al cuerpo del joven, a quien identificó con su nombre completo, dieron positivo a rodizonato de sodio –significa que había disparado recientemente un arma–, mientras que su familia, dijo, confirmó su adicción a las metanfetaminas.

Agregó que la indagatoria ha permitido determinar que otras dos personas pudieron participar en el homicidio de Manzo Rodríguez, en una acción que, mencionó, está relacionada con grupos de la delincuencia organizada.

“Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que en estos hechos participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada”, expuso el funcionario.

Posteriormente, en entrevista televisiva, refirió que el arma 9 mm incautada en la escena del crimen está relacionada con tres asesinatos previos en dos hechos delictivos ocurridos el 16 y el 23 de octubre pasado, también en Uruapan, vinculados a la disputa entre los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación, y concluyó que el menor de edad pertenecía precisamente a esta última organización delincuencial.

Dijo que el muchacho no tenía antecedentes penales y la única referencia es que estuvo internado en un anexo, por antecedentes de consumo de drogas, del cual había salido “recientemente”.

MUERE AGUACATERO. En ese contexto de violencia, la tarde de este jueves un productor aguacatero de Cotija, Michoacán, identificado como Alfonso “N”, murió luego que le explotara una mina terrestre de fabricación artesanal cuando se dirigía a su parcela, de acuerdo con reportes locales.

La víctima fue identificada como Alfonso, de 53 años, originario y vecino de la comunidad de Plan del Cerro y quien realizaba labores cotidianas entre los árboles de aguacate cuando, repentinamente, pisó una mina de fabricación casera que explotó y le causó graves heridas, por lo que fue trasladado a un hospital del IMSS Bienestar, donde falleció.

Plan del Cerro es una comunidad del municipio de Cotija que ha sido asediada y minada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, se ubica muy cerca del lugar conocido como el Santuario, en el municipio de Los Reyes, donde el pasado 28 de mayo seis elementos de la Secretaría de la Defensa murieron como consecuencia de la explosión de una mina terrestre.

PARO Y MARCHA. Con el lema “por los que ya no están, por los que aún tienen miedo y por los que seguimos de pie”, la sociedad civil y empresarial prevé detener labores hoy y marchar en Uruapan, en reclamo de paz y justicia para los caídos, entre ellos el alcalde Carlos Manzo.

A través de una convocatoria que se difundió en redes sociales, que encabezan cámaras y asociaciones empresariales del municipio, se menciona que “esta marcha representa el reclamo de todos: por la inseguridad en las carreteras, las extorsiones, los asaltos, los secuestros y los asesinatos”.

No obstante, recalca que “la pérdida de Carlos (Manzo) fue el detonante de un dolor compartido”.

La cita es a las 10:00 horas, y como punto de reunión se establece la glorieta del Paseo Lázaro Cárdenas, en lo que se define como una marcha pacífica y ordenada, hasta llegar a la Pérgola Municipal.

A quienes asistan se les sugiere llevar ropa blanca o negra y se menciona que está permitido el uso de sombrero, en homenaje a Carlos Manzo.

También se pide no llevar bebidas alcohólicas u objetos peligrosos ni cubrirse el rostro, y evitar cualquier acto que altere el carácter pacífico de la protesta.

La convocatoria también incluye a los que no puedan asistir, a quienes se invita a colocar moños, mantas o flores en puertas, ventanas o negocios.

Hasta el cierre de esta edición, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y el sector gasolinero locales habían confirmado su participación en el paro.