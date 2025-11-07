Marina del Pilar confía en llegar a 100 mil mdp de inversión en obra pública al final de su gestión.

Durante de 4to Informe de Resultados, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacó las obras hidráulicas, rehabilitación de infraestructura y obras públicas en diferentes municipios del estado.

Además, confió en la suma total de inversión al final de su gestión sea de cerca de 100 mil millones de pesos, cifra que calificó como histórica.

“Para el cierre de mi gestión, quiero decirles, que habremos de haber invertido aproximadamente 100 mil millones de pesos en obra pública”, dijo la mandataria estatal en su informe desde Mexicali.

Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó los siguientes logros de su administración en obra pública:

30 obras de infraestructura hidráulica

46 caminos construidos

400 mil metros cuadrados de pavimentación

86 equipamientos de calles

2 macroparques

Sobre las obras hidráulicas aseguró que el desarrollo de la planta de tratamiento San Antonio de Los Buenos, así como el arranque de la planta desaladora de Rosarito, podrían garantizar el derecho al agua potable para los próximos 30 años.

“Cuando los gobiernos anteriores pensaban en privatizar el agua, estos gobiernos de la Cuarta Transformación hicimos del agua un derecho”, aseguró la gobernadora Marina del Pilar desde la Explanada de los 3 poderes en Mexicali.

Además, indicó que las obras públicas ayudaron a revitalizar la movilidad de todo Baja California. También, adelantó que la garita fronteriza entre México y Estados Unidos, Otay II, está prácticamente acabada.

Incluso, anunció que su administración logró obtener la concesión del puerto Punta Colonet en Ensenada, que busca ser un punto estratégico de acceso al mercado norteamericano, aliviará la saturación de los puertos de Los Ángeles y Long Beach y consolidará a Baja California como un nodo logístico en el comercio internacional.

“No es por presumir, pero todos los gobernadores quisieron, lo intentaron, lo ambicionaron y en 4 años nosotros lo logramos”, concluyó la mandataria estatal durante su 4to Informe de Resultados.

