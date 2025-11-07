Marina del Pilar destaca que 500 mil personas salieron de la pobreza extrema.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacó que más de 500 mil personas salieron de la extrema pobreza. En su 4to Informe de Resultados indicó que dicho resultado fue de 2021 al 2024.

Desde Mexicali, la mandataria estatal dijo que todas las personas beneficiadas tienen pueden disfrutar de salud, alimentación y los servicios básicos de electricidad y agua.

“Erradicamos prácticamente la pobreza extrema en el estado y ese es un logro que nadie me va a arrebatar”, dijo Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, al señalar que nadie debe estar en ese lugar.

Además, afirmó que la pobreza no se combate desde el escritorio, como en administraciones anteriores se hacía. Es este sentido, dijo que su trabajo desde el territorio rindió frutos.

“La pobreza no se combate desde el escritorio, se combate desde el territorio”, mencionó al indicar que se han invertido 13 mil millones de pesos en programas del bienestar, que fueron fundamentales para lograr el hito de eliminar la pobreza extrema en Baja California.

En su intervención, aseguró que con este logro más madres de familia ya no tienen que preocuparse por el desayuno de sus hijos o que alguno de sus pequeños dejen la escuela por falta de recursos, pues con los programas sociales que se han implementado eso ya es una realidad.

“Todo esto lo conquistamos con mucho trabajo y esfuerzo, pero sobre todo con las políticas fundadas en el humanismo mexicanos”, agregó Marina del Pilar Ávila durante su 4to Informe de Resultados.

Además, aseguró que Baja California es el estado en el que más frutos cosecho el movimiento del humanismo mexicano, impulsado por la Cuarta Transformación, iniciada en el año 2018.

JVR