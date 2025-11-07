Matan a regidora del Verde y a un exedil del PRI

En otra jornada violenta contra funcionarios, ayer se dieron a conocer los asesinatos de Guadalupe Urbán Ceballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, y del exalcalde de Chinameca, Veracruz, Lázaro Francisco Luria.

La regidora del Partido Verde Ecologista de México fue asesinada mientras salía de su domicilio rumbo a un evento oficial, en un camino que conduce a la comunidad de San Antonio Ocotlán.

De acuerdo con medios locales, el ataque se registró cerca de las 10:00 horas, justo cuando la funcionaria municipal salía de su domicilio y se dirigía a un acto oficial de las “Jornadas por la paz” que promueve la Secretaría de Gobierno.

El Tip: De 2018 al 29 de septiembre de 2025 van 2 mil 696 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros encuadrados en violencia político-criminal.

Según reportes preliminares, sujetos armados le dispararon en forma directa y huyeron, dejando el cuerpo de la funcionaria en la vía pública.

Guadalupe Urbán, originaria de San Antonio Ocotlán, había asumido recientemente el cargo de regidora de Parques y Jardines por representación proporcional del PVEM en la administración municipal 2025-2027.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló que activó de manera inmediata el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

7 alcaldes en funciones van asesinados este año

También indicó que personal especializado y multidisciplinario se trasladó al lugar para llevar a cabo las diligencias periciales, el procesamiento del sitio, así como las primeras indagatorias que conduzcan al esclarecimiento del caso.

Mientras tanto, el exalcalde priista de Chinameca, Veracruz, Lázaro Francisco Luria, fue decapitado y su cuerpo abandonado entre sembradíos de maíz, a un costado de la carretera Oteapan-Zaragoza, luego de estar cinco días secuestrado.

De acuerdo con medios locales, la víctima vestía playera blanca y pantalón de mezclilla, y junto a él se encontró un sombrero, además de que presentaba huellas de violencia y su cuello fue cortado con arma blanca, lo que pudo haber sido la causa de su muerte.