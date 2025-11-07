Rubén Rocha presenta esquema de apoyo a productores de trigo en Sinaloa.

Comprometido con las y los productores del campo sinaloense, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostuvo un encuentro con los productores de trigo del estado, donde presentó un esquema de apoyo por parte de Gobierno del estado.

“Quiero ofrecerles un apoyo de $400.00 pesos por tonelada. Ese es de nosotros, yo no se los debo a ustedes, pero quiero ayudarles para que lo tengan. Se los entrego en los primeros días de diciembre”, informó el Gobernador Rocha.

En la reunión, acompañado del secretario de Agricultura Ismael Bello y dirigentes agrícolas, el mandatario detalló que el esquema de apoyo consiste en otorgar el apoyo de $400.00 a productores con rendimiento de hasta 6 toneladas por hectárea, en el que se invertirán cerca de 80 millones de pesos de presupuesto estatal en las cerca de 200 mil toneladas cosechadas por productores de Ahome, El Fuerte, Sinaloa, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito y Navolato.

Asimismo, señaló que, este apoyo es al margen de las gestiones que realizan ante las autoridades federales por el complemento del precio de garantía que está pendiente de pago, pero no se han logrado abrir las ventanillas.

Por otra parte, el Ejecutivo estatal, precisó que, tanto el secretario Ismael Bello como él mismo no dejarán de gestionar siempre por los productores, por lo que seguirán insistiendo en apoyarlos. Y recalcó que, este apoyo no está condicionado a nada, respetando la libertad de manifestación de la gente.

“Ya le dije a Baltazar y a todos los productores: esto que yo les estoy ofreciendo es para que lo reciban y finalmente ustedes sabrán como se orienta su lucha. Eso es parte de lo que ellos resuelven de manera independiente. Yo no les pongo condiciones”, sostuvo el gobernador.

El líder triguero, Baltazar Hernández, a nombre de los productores agradeció el buen gesto del Gobernador Rocha y la gestión que, junto al Secretario Ismael Bello, han realizado ante la federación, no solamente para trigueros, sino para todos los productores de granos del estado.

“Gracias por el Esfuerzo que hace como Estado”, dijo el productor.

Acompañaron al Gobernador Rocha, Jesús Rojo Plascencia, presidente de CAADES; Luis Xavier Zazueta, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur; los lideres productores, Gumaro López, Baltazar Hernández, Jacobo Balderrama, Manuel Hernández, Alejandro Rivera, Ernesto Suárez, Mario Martínez, Leonel Machado, José Rivera, Fernando Zinc, Epifanio Machado, Heraclio Rivera, Pablo Coronado y Clemente Medina.

