Nuevo León avanza en infraestructura, seguridad y salud, asegura Samuel García en su Cuarto Informe

Samuel García da un mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno en Nuevo León.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que su administración avanza “en tiempo y forma” y que, a cuatro años de gobierno, la entidad registra mejoras en seguridad, salud, empleo e infraestructura.

Durante el mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno, García Sepúlveda recordó que al iniciar su gestión enfrentó múltiples desafíos, entre ellos presas secas, falta de transporte público, problemas de seguridad, escuelas y comercios cerrados por COVID, tráfico y feminicidios. Dijo que, en su momento, eran “muchas bombas que teníamos que llegar y desactivar”.

García afirmó que esos retos se atendieron gracias a un “gran gabinete”, al que atribuyó buena parte del respaldo ciudadano. Según dijo, su gobierno comenzó por resolver los temas más urgentes y “volver a poner a Nuevo León en el mapa internacional”.

El gobernador señaló que su administración impulsó la descentralización del desarrollo. Mencionó que antes “el 92% de la población económicamente activa estaba concentrada en Monterrey”, lo que motivó a dirigir inversiones y programas hacia otras regiones como el norte, sur, oriente y la zona citrícola.

En ese proceso, destacó la construcción de siete carreteras nuevas, de las cuales cuatro ya fueron entregadas y tres están por concluir. Explicó que no se había construido una carretera nueva en 40 años.

En seguridad, dijo que se instalaron 16 destacamentos de la Fuerza Civil en los accesos del estado para reforzar la vigilancia.

En otro tema, García agregó que su administración llevó servicios de salud, lactarios y programas sociales a todas las regiones. Enfatizó que, actualmente, “todos los neolonenses tienen un mejor sistema de salud, un estado más seguro, mejores empleos y mejor pagados”.

También se refirió al impulso a servicios especializados para atención de cáncer infantil y de mama.

De acuerdo con el mandatario, este cuarto año marca una etapa de entregas e inauguraciones: nuevas carreteras, camiones, un aeropuerto, una nueva aduana y nuevas líneas del Metro. “Vamos conforme lo planeamos”, reiteró.

