San Luis Potosí logra mejor calificación nacional en Transporte Público

Autobuses 100% eléctricos se implementaron en la región de la Huasteca potosina, un avance en movilidad sustentable.

El estado de San Luis Potosí alcanzó una calificación promedio de 7.9 en la reciente encuesta sobre sistemas de transporte público en el país, lo que lo ubicó en primer lugar nacional, por delante de Querétaro con 7.59 y Coahuila con 7.14.

De acuerdo con la encuesta ¿Que tal el transporte público en tu Estado?, de polls.mx, este resultado refleja una percepción ciudadana muy positiva respecto al servicio de transporte en la entidad.

El sistema de transporte MetroRed opera cuatro líneas en la zona metropolitana de San Luis Potosí, clave para la mejor calificación nacional obtenida. ı Foto: Gobierno SLP

En cumplimiento a un compromiso más del Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, desde el inicio de su mandato se rescató el sistema de transporte MetroRed, que actualmente opera cuatro líneas en la zona metropolitana de la entidad brindando a diario el servicio gratuito. Además, en la región de la Huasteca se implementó este servicio con autobuses 100 por ciento eléctricos, lo que representa un componente de sustentabilidad y reducción de contaminación al modelo de movilidad.

El Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona impulsó la modernización de unidades y programas de transporte gratuito para estudiantes y adultos mayores. ı Foto: Gobierno SLP

Sumado a estas acciones el Gobernador impulsó un programa de modernización de unidades de transporte público colectivo y para la modalidad taxi con créditos para que concesionarios adquieran nuevas unidades; además con el programa MiPase para estudiantes y de transporte público gratuito a personas adultas mayores y con discapacidad se brinda una movilidad sin límites.

La entidad potosina lidera la percepción ciudadana sobre transporte público, superando a Querétaro y Coahuila. ı Foto: Gobierno SLP

Este doble avance, una alta calificación en percepción ciudadana y la modernización del sistema de transporte, posiciona a San Luis Potosí como referente de movilidad en México. La combinación de cobertura, gratuidad, electromovilidad y visión ambiental plantea un estándar hacia el cual otros estados podrían apuntar para mejorar sus propios sistemas de transporte público.

